Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промахаВести.Ru 13:31

Российский биатлонист Евгений Гараничев во время мужской гонки преследования на чемпионате мира пробежал два круга после одного промаха на огневом рубеже и лишил себя борьбы за медаль. Ошибка 31-летнего россиянина произошла на заключительной стрельбе.
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