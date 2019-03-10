Спорт
Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промахаВести.Ru 13:31
Российский биатлонист Евгений Гараничев во время мужской гонки преследования на чемпионате мира пробежал два круга после одного промаха на огневом рубеже и лишил себя борьбы за медаль. Ошибка 31-летнего россиянина произошла на заключительной стрельбе.
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