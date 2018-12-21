Спорт

Биатлонист Бе: тяжело видеть на старте отстраненного за допинг Логинова
Вести.Ru
вчера в 21:59

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе по окончании спринтерской гонки на 10 километров в рамках 3-го этапа Кубка мира высказались о серебряной медали Александра Логинова. Норвежцы припоминают россиянину ранее отбытую дисквалификацию за допинг.
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Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, трёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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