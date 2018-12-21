Спорт
Биатлонист Бе: тяжело видеть на старте отстраненного за допинг Логинова
Биатлонист Бе: тяжело видеть на старте отстраненного за допинг ЛогиноваВести.Ruвчера в 21:59
Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе по окончании спринтерской гонки на 10 километров в рамках 3-го этапа Кубка мира высказались о серебряной медали Александра Логинова. Норвежцы припоминают россиянину ранее отбытую дисквалификацию за допинг.
Вести.Ruвчера в 21:59
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«Грабители банков тоже живут в обществе». Норвежские биатлонисты высказались о Логинове
Sport24.ruвчера в 21:22
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