Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе по окончании спринтерской гонки на 10 километров в рамках 3-го этапа Кубка мира высказались о серебряной медали Александра Логинова. Норвежцы припоминают россиянину ранее отбытую дисквалификацию за допинг.

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