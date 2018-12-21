Спорт

Йоханнес Бё намерен сделать всё, чтобы всегда опережать Логинова
RT на русском
03:51

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, победивший в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, заявил, что не хочет много говорить о россиянине Александре Логинове, который выступает после двухгодичной дисквалификации за употребление допинга.
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Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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Йоханнес Тинес Бё
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, трёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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