Спорт
Йоханнес Бё намерен сделать всё, чтобы всегда опережать Логинова
Йоханнес Бё намерен сделать всё, чтобы всегда опережать ЛогиноваRT на русском03:51
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, победивший в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, заявил, что не хочет много говорить о россиянине Александре Логинове, который выступает после двухгодичной дисквалификации за употребление допинга.
RT на русском03:51
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«Грабители банков тоже живут в обществе». Норвежские биатлонисты высказались о Логинове
Sport24.ruвчера в 21:22
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