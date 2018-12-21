Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, победивший в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, заявил, что не хочет много говорить о россиянине Александре Логинове, который выступает после двухгодичной дисквалификации за употребление допинга.

Йоханнес Бё намерен сделать всё, чтобы всегда опережать Логинова

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