Спорт

Биатлонист Антон Шипулин решил выдвинуться в Госдуму
Московский Комсомолец
09:24

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин решил участвовать в выборах в Госдуму от Свердловской области, пишет Znak.com с ссылкой на свои источники. Также сегодня свердловский губернатор опубликовал совместное фото с Шипулиным, где они оба на лыжах.
Московский Комсомолец09:24
Евгений Куйвашев
Непросто тренироваться с олимпийским чемпионом! С Антоном Шипулиным сегодня утром вдвоём пробежались на лыжах. Антон передаёт всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всём сам расскажет.
— Евгений Куйвашев, российский политикФорпост Северо-Запад 12:29
с чего всё началось
Сегодня, 12 января, свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал
 в своем Instagram совместную фотографию с Шипулиным и сообщил, что они вместе совершили пробежку на лыжах.
Znak.com04:45

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Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России. Завершил спортивную карьеру в 2018 году.
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Сергей Юрьевич Бидонько
Российский политик
Российский чиновник, государственный и политический деятель, с декабря 2018 года вице-губернатор Свердловской области.
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