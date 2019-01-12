Спорт
Биатлонист Антон Шипулин решил выдвинуться в Госдуму
Биатлонист Антон Шипулин решил выдвинуться в ГосдумуМосковский Комсомолец09:24
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин решил участвовать в выборах в Госдуму от Свердловской области, пишет Znak.com с ссылкой на свои источники. Также сегодня свердловский губернатор опубликовал совместное фото с Шипулиным, где они оба на лыжах.
Московский Комсомолец09:24
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Непросто тренироваться с олимпийским чемпионом! С Антоном Шипулиным сегодня утром вдвоём пробежались на лыжах. Антон передаёт всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всём сам расскажет.
— Евгений Куйвашев, российский политикФорпост Северо-Запад 12:29
с чего всё началось
Сегодня, 12 января, свердловский губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с Шипулиным и сообщил, что они вместе совершили пробежку на лыжах.Znak.com04:45
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