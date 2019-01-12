с чего всё началось

Непросто тренироваться с олимпийским чемпионом! С Антоном Шипулиным сегодня утром вдвоём пробежались на лыжах. Антон передаёт всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всём сам расскажет.

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин решил участвовать в выборах в Госдуму от Свердловской области, пишет Znak.com с ссылкой на свои источники. Также сегодня свердловский губернатор опубликовал совместное фото с Шипулиным, где они оба на лыжах.

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