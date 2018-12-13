Спорт

Юрлова-Перхт завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону
Газета.Ru
10:20

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает ТАСС. Спортсменка преодолела два огневых рубежа без промахов и финишировала с отставанием 24,4 секунды от итальянки Доротеи Вирер.
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