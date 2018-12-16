Редакция Русской службы Би-би-си требует от сотрудников любых доказательств "российского вмешательства" в протесты "желтых жилетов" во Франции. Об этом сотрудница Би-би-си рассказала в переписке с одним из корреспондентов, которая освещает акции в Париже.

с чего всё началось

Корреспондент лишь рассмеялась в ответ. Как объяснила журналистка Би-би-си, ей нужно "найти углы", чтобы доказать вмешательство Москвы, так как "редакция требует крови".

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