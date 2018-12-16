Политика

«Би-би-си» пытается доказать «вмешательство РФ» в протесты во Франции
Газета.Ru
07:29

Редакция Русской службы "Би-би-си" требует найти доказательства причастности России к протестам "желтых жилетов" во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости", публикуя переписку журналистки издания Ольги Ившиной со своим стрингером во Франции.
Газета.Ru07:29
с чего всё началось

Би-би-си требует доказать «вмешательство России» в протесты во Франции

Редакция Русской службы Би-би-си требует от сотрудников любых доказательств "российского вмешательства" в протесты "желтых жилетов" во Франции. Об этом сотрудница Би-би-си рассказала в переписке с одним из корреспондентов, которая освещает акции в Париже.
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«Би-би-си» пытается доказать «вмешательство РФ» в протесты во Франции

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
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