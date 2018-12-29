Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в РоссииРБКвчера в 14:08
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные. Об этом говорится в сообщении Би-би-си.
РБКвчера в 14:08
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Телерадиокорпорация BBC на своем сайте написала, что обратилась в МИД с жалобой на утечку данных о своих сотрудниках. Никаких обращений с жалобами от BBC к концу рабочего дня 29 декабря не поступало, в Департамент информации и печати никто от не обращался, хотя все телефоны им прекрасно известны.
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ вчера в 22:17
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Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
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