Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
РБК
14:08

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные. Об этом говорится в сообщении Би-би-си.
РБК14:08
с чего всё началось
Руководство «Би-би-си» подало официальную жалобу в Министерство иностранных дел России в связи с публикацией неизвестным пользователем списка 44 сотрудников своего московского бюро, сообщается в твиттере
 корпорации.
Газета.Ru15:15

Подробнее о событии

BBC обратился к российским властям после публикации в сети информации о сотрудниках

RT на русском17:07

Би-би-си пожаловалась в МИД РФ из-за публикации данных своих сотрудников

РИА Новости16:20

«Би-би-си» направила жалобу в МИД России из-за публикации списка сотрудников

Дождь14:18

Би-би-си попросила власти России расследовать публикацию данных ее сотрудников в Москве

ТАСС15:09

BBC попросила МИД России расследовать утечку личных данных своих журналистов

Ведомости14:23

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

РБК14:08

«Би-би-си» попросила Россию расследовать публикацию данных ее сотрудников

Газета.Ru15:15
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Транспорт

МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.
Обновлено в 16:06
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Обновлено в 15:06
Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Спорт

Шипулин завершил карьеру седьмым местом на «Рождественской гонке»

В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная "Рождественская гонка" по биатлону, которая стала последней в спортивной карьере российского биатлониста Антона Шипулина.
Обновлено в 14:26
Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено в 15:53
Культура

Скончалась актриса Джун Уитфилд

Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Аэропорт Ганновера возобновил работу

Аэропорт Ганновера в Германии возобновил работу после попытки неизвестного проникнуть на его территорию.
Обновлено в 15:14
Спорт

Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере

Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено в 14:47
Происшествия

От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп

Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Финансы

Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам

Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Политика

Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров

Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено в 08:33
Культура

93-летний режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 16:27
Кино

Названы лучшие сериалы 2018 года

Сериал «Моя гениальная подруга», основанный на одноименной книге Элены Ферранте, признан лучшим многосерийным фильмом 2018 года.
Обновлено в 16:00
Хоккей

Владимир Путин играет в хоккей на Красной площади

Обновлено в 12:01
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Россия приступила к разработке самолета на замену «Руслана»

Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».
Обновлено в 08:42
Происшествия

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, землетрясение, зафиксированное в 6:39 мск в субботу, имело магнитуду 7,1. Его эпицентр имел координаты 5.82 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы и находился в 169 км к востоку от города Генерал-Сантос.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Суд повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Украинские силовики соблюдают «новогоднее» перемирие, заявили в ДНР

Обновлено в 03:03
Политика

Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров

Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Первая группа американских войск покинула Сирию

Обновлено в 08:43
Футбол

«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии

Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Обновлено в 14:30
Происшествия

В ОАЭ разбился вертолет со спасателями

Обновлено в 14:20
Спорт

Загитова показала трюк с клюшкой и шайбой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова продемонстрировала хоккейный трюк с клюшкой и шайбой.
Обновлено в 14:28
Экономика

Железная дорога для Крымского моста подорожала почти на 3 млрд рублей

Ранее была названа цифра около 16,9 млрд. Таким образом, стоимость строительства выросла примерно на 3 млрд рублей.
Обновлено в 15:59
Политика

Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов

Напомним, в декабре в США скончались двое детей из Гватемалы.
Обновлено в 16:46
Экономика

Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей

Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30
Транспорт

РЖД получила первый современный плацкартный вагон

Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» в Париже

Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов", организовавших протестную акцию в центре Парижа поблизости от телеканала BFMTV и министерства вооруженных сил Франции, сообщает телеканал France24.
Обновлено в 10:33
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