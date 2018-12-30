с чего всё началось

Никаких обращений с жалобами от Би-би-си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало - в департамент информации и печати никто от Би-би-си не обращался: зав корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны.

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные. Об этом говорится в сообщении Би-би-си.

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Политика Политика Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.

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