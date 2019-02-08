«Би-би-си» показала «японские» Курилы и объясниласьLenta.ru 12:02

На картинке была схематично изображена карта, на которой территория Японии была выведена ярким малиновым цветом, в то время как территории соседних государств были обозначены менее яркими цветами. Курильские острова, входящие в состав России, были нарисованы в том же цвете, что и Япония.

с чего всё началось

Баннер был предоставлен сторонним рекламодателем. Реклама изображала карту, где территория Японии была окрашена в яркий цвет. Этим же цветом были обозначены Курильские острова.

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