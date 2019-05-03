Экономика

Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru 08:55

Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
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В США уровень безработицы снизился до 40-летнего минимума

Полит.ру11:51

Безработица в США снизилась до уровня 1969 года

Rambler News Service11:32

Безработица в США в апреле упала до минимума за 49 лет

ПРАЙМ08:35

СМИ: Безработица в США упала до уровня 1969 года

Накануне.Ru13:40

Безработица в США упала до уровня 1969 года

News.ru09:32

Безработица в США упала до уровня 1969 года

Газета.Ru08:55

Безработных в США стало меньше, но ненамного

Красная весна11:10
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия

Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Краснодаре загорелся парк на площади 1 га

Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

В Сети появились редкие фото беременной Жанны Фриске

Примечательно, что на днях в Сети появились редкие фото Жанны. В кадре она запечатлена с округлившимся животом на побережье моря.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Армия и оружие

ВДВ РФ готовятся получить новый самоходный противотанковый комплекс

Обновлено в 12:22
Авто

Ford планирует выпустить новый Mustang SVO

Представленный мировой общественности новый Ford Mustang EcoBoost High Performance Package.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Украина приступила к испытаниям нового артиллерийского комплекса

После успешного завершения испытаний комплекс будет принят на вооружение ВС Украины.
Обновлено в 10:47
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Технологии

Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Дети погибли после того, как торнадо перевернул батут в Китае

В Китае по меньшей мере два ребенка погибли при падении с батута, который перевернул разбушевавшийся торнадо.
Обновлено в 00:50
Музыка

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Кире Найтли не удалось скрыть вторую беременность

Звезды "Пиратов Карибского моря" станет мамой в ближайшее время Как ни скрывала Кира Найтли свое положение, но только ей стоило выйти в свет, как все стало ясно — голливудская дива готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено в 06:37
Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраны

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Футбол

Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 08:00
Общество

Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой

Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Общество

Украина попытается продать завод «Свема» за 15 тыс. долларов

Минюст Украины назначил на 31 мая аукцион по продаже завода «Свема» в городе Шостка Сумской области.
Обновлено в 09:00
Футбол

Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу

Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа

Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды

Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Экономика

Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей

Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Футбол

«Енисей» в большинстве победил «Анжи»

В стартовом матче 27 тура чемпионата России красноярский «Енисей» дома победил махачкалинский «Анжи».
Обновлено в 09:02
Происшествия

После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
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