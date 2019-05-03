Экономика
Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru 08:55
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Краснодаре загорелся парк на площади 1 га
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
В Сети появились редкие фото беременной Жанны Фриске
Примечательно, что на днях в Сети появились редкие фото Жанны. В кадре она запечатлена с округлившимся животом на побережье моря.
Обновлено вчера в 14:53
Авто
Ford планирует выпустить новый Mustang SVO
Представленный мировой общественности новый Ford Mustang EcoBoost High Performance Package.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Украина приступила к испытаниям нового артиллерийского комплекса
После успешного завершения испытаний комплекс будет принят на вооружение ВС Украины.
Обновлено в 10:47
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Технологии
Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников
Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Дети погибли после того, как торнадо перевернул батут в Китае
В Китае по меньшей мере два ребенка погибли при падении с батута, который перевернул разбушевавшийся торнадо.
Обновлено в 00:50
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Кире Найтли не удалось скрыть вторую беременность
Звезды "Пиратов Карибского моря" станет мамой в ближайшее время Как ни скрывала Кира Найтли свое положение, но только ей стоило выйти в свет, как все стало ясно — голливудская дива готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено в 06:37
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Футбол
Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»
Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 08:00
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Общество
Украина попытается продать завод «Свема» за 15 тыс. долларов
Минюст Украины назначил на 31 мая аукцион по продаже завода «Свема» в городе Шостка Сумской области.
Обновлено в 09:00
Футбол
Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу
Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа
Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом
Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды
Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Экономика
Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей
Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Футбол
«Енисей» в большинстве победил «Анжи»
В стартовом матче 27 тура чемпионата России красноярский «Енисей» дома победил махачкалинский «Анжи».
Обновлено в 09:02
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41