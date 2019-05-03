Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru 08:55

Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.

Безработица в США упала до уровня 1969 года

Происшествия Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.

Шоу-бизнес В Сети появились редкие фото беременной Жанны Фриске Примечательно, что на днях в Сети появились редкие фото Жанны. В кадре она запечатлена с округлившимся животом на побережье моря.

Авто Ford планирует выпустить новый Mustang SVO Представленный мировой общественности новый Ford Mustang EcoBoost High Performance Package.

Армия и оружие Украина приступила к испытаниям нового артиллерийского комплекса После успешного завершения испытаний комплекс будет принят на вооружение ВС Украины.

Политика В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Технологии Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.

Происшествия Дети погибли после того, как торнадо перевернул батут в Китае В Китае по меньшей мере два ребенка погибли при падении с батута, который перевернул разбушевавшийся торнадо.

Музыка Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении» Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.

Шоу-бизнес Кире Найтли не удалось скрыть вторую беременность Звезды "Пиратов Карибского моря" станет мамой в ближайшее время Как ни скрывала Кира Найтли свое положение, но только ей стоило выйти в свет, как все стало ясно — голливудская дива готовится стать мамой во второй раз.

Политика Порошенко уволил начальника президентской охраны Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.

Футбол Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом» Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Общество Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.

Общество Украина попытается продать завод «Свема» за 15 тыс. долларов Минюст Украины назначил на 31 мая аукцион по продаже завода «Свема» в городе Шостка Сумской области.

Футбол Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.

Авто В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Шоу-бизнес Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.

Экономика Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.

Транспорт Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Футбол «Енисей» в большинстве победил «Анжи» В стартовом матче 27 тура чемпионата России красноярский «Енисей» дома победил махачкалинский «Анжи».