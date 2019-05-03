Экономика
Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru 08:55
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Обновлено в 23:14
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Убийца 14 человек задержан в Мексике
В Мексике правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 14 человек.
Обновлено в 19:53
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Политика
США сделали исключение из антииранских санкций для России
В Белом доме проинформировали о том, что Соединенные Штаты предоставили 90-дневные исключения для трех проектов в Иране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу с речью
Японский император Нарухито и императрица Масако впервые появились перед народом через три дня после интронизации, император впервые обратился к народу с короткой речью.
Обновлено в 21:11
Гаджеты
Фиолетовый Xbox One. Microsoft выпустит новый комплект за $300
Источник добавляет, что этот бандл будет отличаться от комплекта с белой консолью, давно поступившего в продажу.
Обновлено в 22:24
Здоровье
Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено вчера в 02:20
Политика
Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.
Обновлено в 21:13
Общество
Артемий Лебедев рассказал о создании логотипа «Вконтакте»
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что эскиз для логотипа социальной сети «ВКонтакте» нарисовал ее основатель Павел Дуров, который отказался от 403 других вариантов, придуманных дизайнерской студией господина Лебедева.
Обновлено в 18:12
Общество
Выставка «Сделано в Сирии» пользуется растущим спросом посетителей и участников
Выставка "Сделано в Сирии", демонстрирующая в настоящее время продукцию местных предприятий и фирм, пользуется все большей популярностью как участников, так и посетителей.
Обновлено в 22:01
Авто
Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов
Обновлено в 22:48
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Серьезными неприятностями обернулся, казалось бы, обычный перелет одной из звезд скандального шоу «Дом-2» Марии Кохно из Симферополя в Москву.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Политика
Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране
Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:45
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Общество
Депутат Резник отказался проходить тест на наркотики
1 мая Максим Резник был задержан по время первомайского шествия для проведения профилактической беседы.
Обновлено в 09:00
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Трагедия в Финском заливе и смертельный параджампинг в Приморье: к чему приводит беспечность
Виной трагедии, которая произошла в Финском заливе стали и алкоголь, и нехватка жилетов: 8 на 9 человек.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Электропоезд «Ласточка» столкнулся с грузовиком
Грузовик «Урал» совершил выезд на железнодорожные пути перед надвигающимся электропоездом №821 «Ласточка».
Обновлено в 05:47
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
Советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов принять любые меры в Венесуэле, и призвал Москву не вмешиваться.
Обновлено в 20:40
Политика
Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:25
Авто
Три самых необычных машины СССР
Обновлено в 22:30
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Обновлено в 22:52
Здоровье
Ожирение повышает риск развития заболеваний почти на 70%
Результаты показали, что люди, чей ИМТ находился в пределах 30-35 единиц, на 70% чаще испытывали риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 19:58
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено в 19:02