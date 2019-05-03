Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru 08:55

Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.

Безработица в США упала до уровня 1969 года

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