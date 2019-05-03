Экономика
Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru 08:55
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:54, Ашберн
Общество
В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар
Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".
Обновлено в 18:05
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Политика
США сделали исключение из антииранских санкций для России
В Белом доме проинформировали о том, что Соединенные Штаты предоставили 90-дневные исключения для трех проектов в Иране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Политика
Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
Обновлено в 13:33
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика
Министр энергетики США назвал российский газ «ненадежным»
Глава Минэнерго США Рик Перри назвал российский газ, поступающий в страны ЕС, «дешевым, но ненадежным».
Обновлено вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
КНДР осуществила новый ракетный пуск
Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.
Обновлено в 21:24
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Космос
Астрономы собрали на одном снимке 265 тысяч галактик
Обновлено в 17:16
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Общество
Повышение пенсионного возраста отменено для вепсов
В список районов проживания малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости включен Прионежский муниципальный район Республики Карелия, где находятся Шокшинское, Шелтозерское и Рыборецкое вепсские сельские поселения.
Обновлено 30 апреля в 18:07
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
«Не может человек быть таким идеальным!»: Лобода похвасталась точеной фигурой в купальнике
На своей странице в социальной сети Instagram певица поделилась несколькими снимками в сплошном черном купальнике, который, тем не менее, выгодно подчеркивает точеную фигуру артистки.
Обновлено в 20:33
Политика
Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.
Обновлено в 21:13
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Кино
Скончался актер, игравший Чубакку в «Звездных Войнах»
Американский и британский актер Питер Мэйхью сыграл множество ролей второго плана, самой известной из которых стала роль Чубакки — верного соратника Хана Соло в "Зведных войнах".
Обновлено в 11:50
Футбол
Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии
Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено в 18:57
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08