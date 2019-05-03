Экономика

Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru 08:55

Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
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Безработица в США в снизилась до минимума за 49 лет

Московский Комсомолец20:25

Безработица в США в апреле упала до минимума за 49 лет

ПРАЙМ08:35

В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года

Известия16:33

Безработных в США стало меньше, но ненамного

Красная весна11:10

Безработица в США упала до уровня 1969 года

News.ru09:32

Безработица в США упала до уровня 1969 года

Газета.Ru08:55

В США безработица снизилась до уровня 1969 года

Комсомольская правда20:05
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Общество

В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар

Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".
Обновлено в 18:05
Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Политика

США сделали исключение из антииранских санкций для России

В Белом доме проинформировали о том, что Соединенные Штаты предоставили 90-дневные исключения для трех проектов в Иране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Политика

Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
Обновлено в 13:33
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика

Министр энергетики США назвал российский газ «ненадежным»

Глава Минэнерго США Рик Перри назвал российский газ, поступающий в страны ЕС, «дешевым, но ненадежным».
Обновлено вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

КНДР осуществила новый ракетный пуск

Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.
Обновлено в 21:24
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Обновлено в 10:00
Музыка

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Космос

Астрономы собрали на одном снимке 265 тысяч галактик

Обновлено в 17:16
Общество

В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:33
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Общество

Повышение пенсионного возраста отменено для вепсов

В список районов проживания малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости включен Прионежский муниципальный район Республики Карелия, где находятся Шокшинское, Шелтозерское и Рыборецкое вепсские сельские поселения.
Обновлено 30 апреля в 18:07
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

ЛНР: сообщение о «блестящей операции» ВСУ является ложью

Обновлено в 04:03
Происшествия

В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Политика

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Обновлено в 16:44
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

«Не может человек быть таким идеальным!»: Лобода похвасталась точеной фигурой в купальнике

На своей странице в социальной сети Instagram певица поделилась несколькими снимками в сплошном черном купальнике, который, тем не менее, выгодно подчеркивает точеную фигуру артистки.
Обновлено в 20:33
Политика

Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.
Обновлено в 21:13
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса

Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Кино

Скончался актер, игравший Чубакку в «Звездных Войнах»

Американский и британский актер Питер Мэйхью сыграл множество ролей второго плана, самой известной из которых стала роль Чубакки — верного соратника Хана Соло в "Зведных войнах".
Обновлено в 11:50
Футбол

Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено в 18:57
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
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