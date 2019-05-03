Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru вчера в 08:55

Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.

Безработица в США упала до уровня 1969 года

Общество Врачам и учителям заплатят за нервы, пилотам переоценят вредность На V Всероссийской неделе охраны труда – 2019, которая состоялась в Сочи, разговор коснулся главного проводника в цифровую эпоху – компьютера.

Кино В «Союзмультфильме» оценили идею создать продолжение «Ну, погоди!» Предложение о создании продолжения мультсериала «Ну, погоди!» довольно сомнительно, поскольку неясно, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор может обернуться провалом.

Шоу-бизнес Похудевшая Алена Шишкова стала неузнаваемой Алена Шишкова, мама дочери рэпера Тимати и популярная модель, всегда отличалась очень стройной, безупречной модельной фигурой.

Общество В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Общество Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Политика ФСБ заявила о трехкратном росте числа едущих в Крым украинцев Пограничники фиксируют существенное увеличение числа украинцев, желающих въехать в Крым в майские праздничные дни.

Общество Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.

Футбол «Страсбург» и «Марсель» поделили очки в матче Лиги 1 В прошлой встрече подопечные Руди Гарсии на своём поле проиграли «Нанту» со счётом 1:2. «Марсель», набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбург» (46) — девятое.

Политика США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.

Общество Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.

Здоровье Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.

Музыка Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении» Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.

Футбол Роналду рассказал, почему никогда не перейдёт в «Барселону» Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который почти 10 лет выступал за "Реал", рассказал, что никогда не перейдёт в "Барселону" .

Культура Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.

Политика Премьер Канады и лидер Кубы обсудили кризис в Венесуэле Премьер Канады Джастин Трюдо и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обсудили кризис в Венесуэле и решение США по подаче исков к Кубе и иностранным компаниям в связи с конфискованной после кубинской революции собственностью, сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Космос Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз.

Культура В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс Престижный жилой комплекс построят в Индии на месте киностудии "РК Студиос", созданной более 70 лет назад легендарным актером и режиссером Раджем Капуром.

Политика На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко На Украине создана группа, которая будет заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Армия и оружие Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.

Политика Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга» Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Политика Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В ДТП на Кубани погибли два комика из Stand Up В ДТП на Кубани погибли двое участников комедийного проекта Stand Up. Об этом 3 мая сообщил Пятый канал.

Энергетика Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.