Экономика
Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru вчера в 08:55
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:59, Ашберн
Общество
Врачам и учителям заплатят за нервы, пилотам переоценят вредность
На V Всероссийской неделе охраны труда – 2019, которая состоялась в Сочи, разговор коснулся главного проводника в цифровую эпоху – компьютера.
Обновлено вчера в 23:37
Кино
В «Союзмультфильме» оценили идею создать продолжение «Ну, погоди!»
Предложение о создании продолжения мультсериала «Ну, погоди!» довольно сомнительно, поскольку неясно, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор может обернуться провалом.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Похудевшая Алена Шишкова стала неузнаваемой
Алена Шишкова, мама дочери рэпера Тимати и популярная модель, всегда отличалась очень стройной, безупречной модельной фигурой.
Обновлено в 03:08
Общество
В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек
Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Общество
Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей
Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком.
Обновлено в 01:00
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Политика
ФСБ заявила о трехкратном росте числа едущих в Крым украинцев
Пограничники фиксируют существенное увеличение числа украинцев, желающих въехать в Крым в майские праздничные дни.
Обновлено в 03:13
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено вчера в 04:26
Футбол
«Страсбург» и «Марсель» поделили очки в матче Лиги 1
В прошлой встрече подопечные Руди Гарсии на своём поле проиграли «Нанту» со счётом 1:2. «Марсель», набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбург» (46) — девятое.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере
Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ
Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:24
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено вчера в 17:19
Здоровье
Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья
Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.
Обновлено в 01:00
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено 02 мая в 21:42
Футбол
Роналду рассказал, почему никогда не перейдёт в «Барселону»
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который почти 10 лет выступал за "Реал", рассказал, что никогда не перейдёт в "Барселону" .
Обновлено вчера в 13:44
Культура
Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ
Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Премьер Канады и лидер Кубы обсудили кризис в Венесуэле
Премьер Канады Джастин Трюдо и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обсудили кризис в Венесуэле и решение США по подаче исков к Кубе и иностранным компаниям в связи с конфискованной после кубинской революции собственностью, сообщается на официальном сайте премьер-министра.
Обновлено вчера в 21:44
Космос
Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз.
Обновлено в 03:20
Культура
В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс
Престижный жилой комплекс построят в Индии на месте киностудии "РК Студиос", созданной более 70 лет назад легендарным актером и режиссером Раджем Капуром.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине создана группа, которая будет заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам
Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Политика
Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского
Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика из Stand Up
В ДТП на Кубани погибли двое участников комедийного проекта Stand Up. Об этом 3 мая сообщил Пятый канал.
Обновлено вчера в 20:43
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06