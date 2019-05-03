Экономика

Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru вчера в 08:55

Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
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Безработица в США в снизилась до минимума за 49 лет

Московский Комсомолецвчера в 20:25

В США безработица снизилась до уровня 1969 года

Комсомольская правдавчера в 20:05

Безработица в США упала до уровня 1969 года

Газета.Ruвчера в 08:55

Безработных в США стало меньше, но ненамного

Красная веснавчера в 11:10

Безработица в США упала до уровня 1969 года

News.ruвчера в 09:32

В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года

Известиявчера в 16:33

Безработица в США в апреле упала до минимума за 49 лет

ПРАЙМвчера в 08:35
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Общество

Врачам и учителям заплатят за нервы, пилотам переоценят вредность

На V Всероссийской неделе охраны труда – 2019, которая состоялась в Сочи, разговор коснулся главного проводника в цифровую эпоху – компьютера.
Обновлено вчера в 23:37
Кино

В «Союзмультфильме» оценили идею создать продолжение «Ну, погоди!»

Предложение о создании продолжения мультсериала «Ну, погоди!» довольно сомнительно, поскольку неясно, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор может обернуться провалом.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Похудевшая Алена Шишкова стала неузнаваемой

Алена Шишкова, мама дочери рэпера Тимати и популярная модель, всегда отличалась очень стройной, безупречной модельной фигурой.
Обновлено в 03:08
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Общество

Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей

Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком.
Обновлено в 01:00
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Политика

ФСБ заявила о трехкратном росте числа едущих в Крым украинцев

Пограничники фиксируют существенное увеличение числа украинцев, желающих въехать в Крым в майские праздничные дни.
Обновлено в 03:13
Общество

Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой

Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено вчера в 04:26
Футбол

«Страсбург» и «Марсель» поделили очки в матче Лиги 1

В прошлой встрече подопечные Руди Гарсии на своём поле проиграли «Нанту» со счётом 1:2. «Марсель», набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбург» (46) — девятое.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере

Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Взрыв на полигоне: один военный погиб, еще четверо ранены

Обновлено в 03:53
Общество

Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ

Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:24
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено вчера в 17:19
Здоровье

Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья

Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.
Обновлено в 01:00
Музыка

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено 02 мая в 21:42
Футбол

Роналду рассказал, почему никогда не перейдёт в «Барселону»

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который почти 10 лет выступал за "Реал", рассказал, что никогда не перейдёт в "Барселону" .
Обновлено вчера в 13:44
Культура

Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ

Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Премьер Канады и лидер Кубы обсудили кризис в Венесуэле

Премьер Канады Джастин Трюдо и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обсудили кризис в Венесуэле и решение США по подаче исков к Кубе и иностранным компаниям в связи с конфискованной после кубинской революции собственностью, сообщается на официальном сайте премьер-министра.
Обновлено вчера в 21:44
Космос

Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз.
Обновлено в 03:20
Культура

В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс

Престижный жилой комплекс построят в Индии на месте киностудии "РК Студиос", созданной более 70 лет назад легендарным актером и режиссером Раджем Капуром.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

На Украине создана группа, которая будет заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам

Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Политика

Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского

Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:03
Баскетбол

«Портленд» обыграл «Денвер» в 4-м овертайме и повел в серии плей-офф

Обновлено в 03:35
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли два комика из Stand Up

В ДТП на Кубани погибли двое участников комедийного проекта Stand Up. Об этом 3 мая сообщил Пятый канал.
Обновлено вчера в 20:43
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
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