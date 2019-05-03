Экономика
Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru 08:55
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:44, Ашберн
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Футбол
Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу
Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 12:11
Технологии
Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr
Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Футбол
Владимир Федотов: «„Оренбург“ не думает о еврокубках»
Не думаем категориями о том, что можем побороться за еврокубки. Есть матч – надо выйти и показать хороший футбол, добиться результата.
Обновлено в 09:25
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров
В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Хоккей
Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании
СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границу
Обновлено в 10:47
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Хоккей
Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ
Обновлено в 09:38
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено 01 мая в 06:36
Общество
Алексей Текслер оценил проблемы Троицкого района
Обновлено в 09:55
Происшествия
Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико
Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане
Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Пожар в Орске охватил целую улицу
На месте работает пожарный поезд. СМИ дополняют, что площадь, охваченная огнем составила 700 кв. метров.
Обновлено в 12:24
Общество
Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС
В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено в 08:44
Политика
Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 10:56
Общество
Депутат Резник отказался проходить тест на наркотики
Очевидцы назвали поведение депутата странным и допустили, что политик мог находиться в неадекватном состоянии.
Обновлено в 09:00
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43