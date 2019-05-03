Экономика

Безработица в США упала до уровня 1969 годаГазета.Ru 08:55

Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
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В США уровень безработицы снизился до 40-летнего минимума

Полит.ру11:51

Безработица в США снизилась до уровня 1969 года

Rambler News Service11:32

Безработица в США в апреле упала до минимума за 49 лет

ПРАЙМ08:35

Безработица в США упала до уровня 1969 года

News.ru09:32

Безработица в США упала до уровня 1969 года

Газета.Ru08:55

Безработных в США стало меньше, но ненамного

Красная весна11:10
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Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Футбол

Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу

Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 12:11
Технологии

Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr

Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Футбол

Владимир Федотов: «„Оренбург“ не думает о еврокубках»

Не думаем категориями о том, что можем побороться за еврокубки. Есть матч – надо выйти и показать хороший футбол, добиться результата.
Обновлено в 09:25
Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров

В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Певицу МакSим перевезли в московскую клинику

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Авто

Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании

СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Политика

В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Спорт

В Ростове-на-Дону скончался чемпион России и Европы по бодибилдингу

Обновлено в 12:35
Общество

Глушаков не выпускает свою дочь за границу

Обновлено в 10:47
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Хоккей

Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ

Обновлено в 09:38
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено 01 мая в 06:36
Общество

Алексей Текслер оценил проблемы Троицкого района

Обновлено в 09:55
Происшествия

Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико

Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане

Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Пожар в Орске охватил целую улицу

На месте работает пожарный поезд. СМИ дополняют, что площадь, охваченная огнем составила 700 кв. метров.
Обновлено в 12:24
Общество

Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено в 08:44
Политика

Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 10:56
Общество

Депутат Резник отказался проходить тест на наркотики

Очевидцы назвали поведение депутата странным и допустили, что политик мог находиться в неадекватном состоянии.
Обновлено в 09:00
Политика

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
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