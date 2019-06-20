Экономика
Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%Известия 09:24
Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,5% с апрельских показателей в 4,7%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в четверг, 20 июня, на сайте ведомства.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено в 05:45
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Обновлено в 06:52
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»
Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд
Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:17
Авто
Volvo повысит в России цены на кроссовер Volvo XC40 с 1 июля
Пресс-служба компании Volvo Car Russia объявила о том, что с 1 июля текущего года версии кроссовера Volvo XC40 с дизельными агрегатами станут дороже.
Обновлено в 02:09
Экономика
Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Игры
К Cyberpunk 2077 могут выйти дополнения
Cyberpunk 2077 выйдет 20 апреля 2020 года на ПК, Playstation 4 и Xbox One.
Обновлено в 02:15
Общество
Жительница Красноярска дозвонилась на прямую линию президенту России
Почти к концу второго часа прямой линии президента Владимира Путина с жителями России, свой вопрос удалось задать и красноярке Ксении Бессоновой, которая проживает в микрорайоне Солнечный.
Обновлено в 08:53
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Бывший замглавы ФСИН получил 3,5 года колонии за взятки
В Петербурге Смольнинский суд 20 июня приговорил бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова к 3,5 года колонии строгого режима и оштрафовал его на 950 000 рублей.
Обновлено в 09:33
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Vivo Y12 - 5000 мАч и тройной модуль камеры
Обновлено в 08:17
Происшествия
СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов
Следственный комитет начал проводить проверки по обращениям, поступившим на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:01
Политика
Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский создал офис президента вместо администрации
Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Наука
На Корсике обнаружили дикую кошку-лису, ранее неизвестную науке
Ученые предполагают, что кошка-лиса могла быть завезена на средиземноморский остров 6500 лет назад с Ближнего Востока.
Обновлено в 10:02
Политика
Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова раскритиковала Дмитрия Шепелева
По словам актрисы, Дмитрий Шепелев ведет себя не по-мужски, не разрешая семье Фриске видеться со своим внуком Платоном.
Обновлено в 09:53
Энергетика
Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»
Обновлено в 07:28
Футбол
«Спартак» претендует на хавбека «Лейпцига» Бруму
На 24-летнего хавбека претендуют «Спартак», ПСВ и «Порту», сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Kicker.
Обновлено в 06:15
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Авто
Cadillac презентовал обновленный кроссовер XT5
Вместо 2,0-литровой «турбочетверки» LTG под капотом обновленного Cadillac XT5 теперь размещается двигатель LSY с 241-сильной отдачей, а на смену 8-ступенчатой трансмиссии от Aisin пришла 9-диапазонная АКПП собственной разработки.
Обновлено в 03:44
Здоровье
Роспотребнадзор назвал опасные пляжи Волгоградской области
В Роспотребнадзоре посоветовали также не отдыхать на диких пляжах и тем более купаться и не пить воду из грязных водоемов.
Обновлено в 10:08
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Футбол
Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено вчера в 18:53