Общество
Безработица в России обновила исторический минимумКапитал страны 13:04
Ранее исторический минимум безработных жителей России составлял 4,5%. Подобных данных придерживались до мая 2019 года. Отметим, что по официальным данным Росстата, сумма рабочей силы составляет на сегодняшний день 75,3 млн граждан РФ, или 51% от общего количества жителей государства.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Политика
Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.
Обновлено в 13:04
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Политика
В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено в 10:06
Политика
Россия назвала условия возобновления авиасообщения с Грузией
Напоминаем, что 8 июля указ президента РФ Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией вступил в силу.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
«Зенит» хочет приобрести нескольких игроков до закрытия трансфера
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил массовый переход игроков в «Сочи», а также спрогнозировал возможность ухода других пока еще действующих футболистов петербургской команды, сообщает пресс-служба «Зенита».
Обновлено в 13:26
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече «нормандской четвёрки»
Встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Политика
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс
Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Спорт
Тренер: Губанова отчислена из ЦСКА
Российская фигуристка Анастасия Губанова была отчислена из московского ЦСКА, заявила РИА Новости тренер Елена Буянова.
Обновлено в 11:00
Общество
Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея
Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое
Число пострадавших из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму увеличилось с 34 до 54 человек.
Обновлено в 13:13
Политика
Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам
Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до конца октября 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.
Обновлено в 09:55
Наука
На подконтрольной США территории нашли место радиоактивнее Чернобыля
Ученые выяснили, что уровень радиации на Маршалловых островах в Тихом океане, где в прошлом веке военные США проводили испытания ядерного оружия, в несколько раз выше, чем в районе Чернобыля и Фукусимы.
Обновлено в 12:34
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Экономика
Fitch повысило рейтинг Global Ports
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Global Ports в иностранной и местной валютах до уровня "BB+" с "BB", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.
Обновлено в 10:21
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин наградил орденом главу Дагестана
Обновлено в 10:34