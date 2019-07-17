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Политика Россия назвала условия возобновления авиасообщения с Грузией Напоминаем, что 8 июля указ президента РФ Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией вступил в силу.

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