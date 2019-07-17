Общество

Безработица в России обновила исторический минимумКапитал страны 13:04

Ранее исторический минимум безработных жителей России составлял 4,5%. Подобных данных придерживались до мая 2019 года. Отметим, что по официальным данным Росстата, сумма рабочей силы составляет на сегодняшний день 75,3 млн граждан РФ, или 51% от общего количества жителей государства.
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Безработица в России обновила исторический минимум

Национальная служба новостей12:35

Безработица в России обновила исторический минимум

Российская газета11:18

Безработица в РФ снизилась до рекордного минимума

News.ru09:57

Росстат «обновил» исторический минимум по безработице в РФ

Росбалт10:44

Безработица в РФ в июне обновила исторический минимум

ПРАЙМ09:20

Безработица в России в июне 2019 года составила 4,4%

Finam.Ru09:10

Уровень безработицы в РФ в июне обновил исторический минимум

Финмаркет09:05
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
Происшествия

Сотрудников аэропорта в Волгограде задержали за кражи из багажа

Обновлено в 11:53
Футбол

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Политика

Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.
Обновлено в 13:04
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Политика

В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено в 10:06
Политика

Россия назвала условия возобновления авиасообщения с Грузией

Напоминаем, что 8 июля указ президента РФ Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией вступил в силу.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол

«Зенит» хочет приобрести нескольких игроков до закрытия трансфера

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил массовый переход игроков в «Сочи», а также спрогнозировал возможность ухода других пока еще действующих футболистов петербургской команды, сообщает пресс-служба «Зенита».
Обновлено в 13:26
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече «нормандской четвёрки»

Встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день

Обновлено в 09:23
Происшествия

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Политика

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс

Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Спорт

Тренер: Губанова отчислена из ЦСКА

Российская фигуристка Анастасия Губанова была отчислена из московского ЦСКА, заявила РИА Новости тренер Елена Буянова.
Обновлено в 11:00
Общество

Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея

Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД

Обновлено в 11:33
Происшествия

Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое

Число пострадавших из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму увеличилось с 34 до 54 человек.
Обновлено в 13:13
Политика

Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам

Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до конца октября 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.
Обновлено в 09:55
Наука

На подконтрольной США территории нашли место радиоактивнее Чернобыля

Ученые выяснили, что уровень радиации на Маршалловых островах в Тихом океане, где в прошлом веке военные США проводили испытания ядерного оружия, в несколько раз выше, чем в районе Чернобыля и Фукусимы.
Обновлено в 12:34
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Экономика

Fitch повысило рейтинг Global Ports

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Global Ports в иностранной и местной валютах до уровня "BB+" с "BB", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.
Обновлено в 10:21
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика

Путин наградил орденом главу Дагестана

Обновлено в 10:34
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