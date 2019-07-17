Общество
Безработица в России обновила исторический минимумНациональная служба новостей 12:35
Уровень безработицы в РФ в июне снизился до нового исторического минимума в 4,4%. Об этом говорят данные Росстата. Там подчеркнули, что до этого исторический минимум по безработице составлял в России 4,5%. На таком уровне она фиксировалась в мае этого года и сентябре 2018-го.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Вашингтон
Общество
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Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Политика
Грызлов сообщил о договоренностях по ремонту моста в Станице Луганской
Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что в процессе переговоров в Минске стороны пришли к договоренности одновременно начать ремонт моста в станице Луганской.
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Футбол
В «Зените» опровергли интерес к Гильерме
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не ведет переговоров по переходу голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме.
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На Украине арестованы счета партии Порошенко
Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.
Обновлено в 14:55
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
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Авто
В сети показали обновленный Hyundai Solaris
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Обновлено в 09:12
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Происшествия
Трое сотрудников ФСБ признались в разбое
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его соратников
Государственное бюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц, сообщает РБК со ссылкой на директора бюро Романа Трубы.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Турчинов: Украина сможет уничтожить Крымский мост за несколько минут
Обновлено 15 июля в 10:53
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению
Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
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Экономика
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С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Футбол
«Русенборг» и АИК вышли во второй квалификационный раунд ЛЧ
В параллельном матче «Карабах» добился победы над «Партизани» и также завоевал путевку во второй квалификационный раунд по сумме двух матчей.
Обновлено в 14:52
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
Трамп официально запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено в 03:20
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Летчик-испытатель сравнил вертолет Ка-29 с Ми-24
Корабельный ударный вертолет Ка-29, созданный на базе Ка-27, может соперничать с сухопутным Ми-24В, а по некоторым параметрам маневренности превосходит его.
Обновлено в 10:19
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Культура
Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии актера
Обновлено в 08:53