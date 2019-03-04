Общество
Безос возглавил рейтинг богатейших людей по версии ForbesРИА Новости вчера в 22:38
В общем рейтинге богатейших людей планеты Майерс занимает 15-ю строчку. Ранее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Oréal Эжена Шюллера — Лилиан Беттанкур.
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Богатейшей женщиной планеты на сегодняшний день является Франсуаза Беттанкур-Майерс
Эхо Москвывчера в 20:10
Forbes назвал наследницу косметической империи L’Oréal богатейшей женщиной мира
Ведомостивчера в 11:01
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:31, Ашберн
Экономика
В России могут установить минимальную цену на пиво
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидирован
Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидировали.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы, как выбрать цветы к 8 марта
Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня посоветовал россиянам выбирать цветы с полураскрытыми бутонами, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:25
Авто
AliExpress начнет продавать в России автомобили
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки
Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не примет участия в выборах президента страны в 2020 году — выставлять свою кандидатуру она не намерена.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
РАН лишится части новосибирского Академгородка
Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Суд разрешил освободить Карлоса Гона под залог
Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон может быть выпущен под залог.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Роскосмос сменит концепцию сверхтяжелой ракеты
Ранее сообщалось, что концепция федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне будет внесена на утверждение правительства в текущем месяце.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Годовалый ребенок умер после избиений отчима
Избитый отчимом годовалый ребенок несовершеннолетней жительницы города Белогорска Амурской области умер после нескольких недель нахождения в коме.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления
В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено вчера в 18:22
Экономика
У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах
По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Отец Децла рассказал о врождённом заболевании сына
«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врождённое заболевание сердца», — цитирует РИА Новости Александра Толмацкого.
Обновлено вчера в 20:16
Наука
Врачам удалось полностью излечить от ВИЧ второго человека в истории
Первым человеком, которому удалось победить ВИЧ, стал Тимоти Рэй Браун.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
WSJ узнала о планах закрыть рассекреченную Сноуденом систему слежки
В планах АНБ положить конец программе, которая позволяла прослушивать телефонные разговоры граждан США.
Обновлено вчера в 22:15
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
В понедельник в четвертом матче серии первого раунда клуб из Екатеринбурга в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3. Решающая победа получилась волевой.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке
Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
В США заявили, что разочарованы ответом Москвы по ДРСМД
С пятого по восьмое марта заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности намерен обсуждать ДРСМД в Лондоне – с членами британского правительства, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:19
Общество
В Московском метро начали продавать кожаные браслеты «Тройка»
Всего в продажу поступили 2,4 тысячи браслетов, они представлены в пяти цветах: 300 черных, 400 синих, по 600 коричневых и вишневых и 500 розовых.
Обновлено вчера в 23:04
Хоккей
Хет-трик Энниса помог «Торонто» обыграть «Калгари», у Зайцева «+2»
"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Калгари" - 6:2. Хет-трик в этой игре сделал нападающий Тайлер Эннис, дубль на счету Зака Хаймэна.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
Медведев: Люксембургским огородам российские ракеты не грозят
Председатель правительства отметил, что российские гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, потому, по его словам, «люксембургским огородам ничего не грозит».
Обновлено вчера в 17:04
Наука
В ожирении неожиданно нашли пользу
Участников эксперимента разделили на пять групп в зависимости от уровня ожирения.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске
Обновлено в 00:07
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии
Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:22
Культура
Актриса Розанна Барр назвала участниц движения #MeToo «проститутками»
Актриса, сценарист, режиссер, продюсер и бывший кандидат на пост президента США Розанна Барр заявила, что женщины — участники движения #MeToo «делают вид, что не продавали сексуальные услуги за деньги».
Обновлено в 00:21
Наука
Куркума противодействует развитию рака толстой кишки
«Куркумин противодействует развитию рака толстой кишки, вызывая апоптоз и остановку клеточного цикла», - заявили, в частности, индийские специалисты.
Обновлено 03 марта в 01:59
Общество
Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России
Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Обновлено в 00:14