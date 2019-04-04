Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций AmazonREGNUM 17:19
Бывшая жена главы Amazon Маккензи Безос отказалась от 75% акций компании, говорится в ее Twitter. Безос перечислила условия, на которых произошел раздел имущества. За главой Amazon Джеффом Безосом остались все акции космической компании Blue Origin и газеты Washington Post.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Космос
Зонд «Хаябуса-2» грядущей ночью взорвет астероид Рюгю
Обновлено в 12:59
Политика
Конгресс США отказал Саудовской Аравии в поддержке
«Если бы вы действительно волновались о жизнях йеменцев, то поддержали бы усилия Саудовской Аравии, препятствующие превращению Йемена в марионетку коррумпированной, жестокой Исламской Республики Иран»,— заявил госсекретарь США Майк Помпео после принятия резолюции Сенатом.
Обновлено в 14:07
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Следствие попросило арестовать мэра Евпатории
Следствие обратилось к суду с ходатайством об аресте подозреваемого в превышении должностных полномочий мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 10:53
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Хоккей
НХЛ. Сатер покинул пост президента «Рейнджерс»
«Рейнджерс» объявили об изменениях в руководстве клуба. Глен Сатер покинул пост президента и стал советником владельца Джеймса Долана.
Обновлено в 16:40
Экономика
Прогноз роста ВВП Германии в этом году резко ухудшен
Эксперты ведущих исследовательских институтов ФРГ более чем вдвое понизили оценку роста экономики Германии в текущем году.
Обновлено в 06:20
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии
Ситуация в Ливии стала причиной запроса Великобританией на проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено в 17:42
Общество
Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»
В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено в 06:33
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Космос
Ранее астероиды могли содержать вулканы, извергающие железо
Обновлено в 04:34
Хоккей
Матч КХЛ закончился массовой дракой
Обновлено в 16:29
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Обновлено в 07:35
Происшествия
Двое детей погибли из-за пожара в Новочебоксарске
Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Новочебоксарске в Чувашии.
Обновлено в 02:22
Общество
В России перестали выдавать бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдавать СНИЛС в бумажном виде, потому что документ уходит в цифру, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Обновлено вчера в 02:09