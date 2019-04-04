Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций AmazonREGNUM 17:19

Бывшая жена главы Amazon Маккензи Безос отказалась от 75% акций компании, говорится в ее Twitter. Безос перечислила условия, на которых произошел раздел имущества. За главой Amazon Джеффом Безосом остались все акции космической компании Blue Origin и газеты Washington Post.
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Газета.Ru13:50
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
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Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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