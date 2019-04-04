Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций AmazonREGNUM 17:19
Бывшая жена главы Amazon Маккензи Безос отказалась от 75% акций компании, говорится в ее Twitter. Безос перечислила условия, на которых произошел раздел имущества. За главой Amazon Джеффом Безосом остались все акции космической компании Blue Origin и газеты Washington Post.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Сеть детских магазинов «Бегемот» признана банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ритейлера «Бегемот» по иску Московского кредитного банка (МКБ).
Обновлено в 16:29
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Великобритания просит провести заседание СБ ООН по ситуации в Ливии
Великобритания запросила созыва экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за эскалации конфликта в Ливии, сообщает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено в 17:15
Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
После публикации результатов исследования, глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков обратился к Росстату с просьбой разъяснить откуда взялись данные, приведенные в отчете.
Обновлено в 00:42
Единоборства
Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четверга
Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках продолжающейся четвертую сессию подряд консолидации после снижения по итогам предыдущей недели.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев
Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Хоккей
Искры летели: «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче
Ох, и жарищу устроили финалисты Востока в четвертом матче серии. Пока на Западе «армейские» клубы катают скучнейшие игры, здесь все пылает.
Обновлено в 14:17
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено в 06:55
Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Политика
США готовы «ответить» на присутствие российских военных в Венесуэле
Выступая в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, госсекретарь сообщил, что на мероприятии поднимался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и в ходе обсуждения США повторили свою позицию о том, что военные РФ должны покинуть эту страну.
Обновлено в 16:37
Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Авто
Leap Motor готовит кроссовер C-More
Китайский стартап Leap Motor стал одним из немногих молодых проектов, сумевших довести свои разработки до стадии серийного производства.
Обновлено в 14:19
Общество
Представитель Норкина объяснил плохое самочувствие телеведущего
Телеведущий Андрей Норкин находится на больничном из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сообщил концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Наука
В Швеции создали прозрачную древесину для строительства
Необычное прозрачное дерево является хорошим теплоизолятором и отлично подходит на роль материала для строительства экологичных и экономичных домов.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть
Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Турция заявила, что покупка С-400 не угрожает США и НАТО
Покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не представляет угрозы для США и НАТО, эти системы будут находиться под турецким контролем, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 16:18
Политика
ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
Кино
В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»
В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48