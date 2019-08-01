Экономика
Безос продал акции Amazon на $1,8 млрдВедомости 07:04
Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.
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Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.Ведомости07:04
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Рогозин пожаловался Путину на загрузку предприятий Роскосмоса
Цифру привел руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:47
Интернет
Сеть «Газпромнефть» увеличила в 70 раз продажи топлива через мобильное приложение
Сеть АЗС "Газпромнефть" продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС.GO, которое заработало в декабре 2018 г. С начала года по конец июля продажи выросли более чем в 70 раз, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:47
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 09:49
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Общество
В Башкирии могут ввести налог на бездетность
Константин Толкачев, спикер Курултая РБ, обеспокоен проблемой, связанной со снижением рождаемости в Республике Башкортостан.
Обновлено в 06:03
Политика
American Conservative: Союзники доставят США еще немало головной боли
Одна из проблем, с которой рискует столкнуться мировая держава, представляет собой ситуацию, когда два или более союзников ссорятся друг с другом или проводят антагонистическую политику в отношении друг друга.
Обновлено 30 июля в 00:25
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу
Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Налоговая служба начала внеплановую проверку «Дождя»
Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку «Дождя».
Обновлено в 09:38
Гаджеты
В России запретят продавать смартфоны с «неудаляемыми» приложениями
В России могут запретить продажу гаджетов с предустановленными приложениями, которые пользователь не может удалить сам.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии
Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Футбол
Засеев покинул «Уфу» и вернулся в «Аланию»
Засеев продолжит карьеру во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является.
Обновлено в 05:54
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Футбол
Сергей Семак: «Кузяев работает в общей группе»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 04:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные
Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.
Обновлено в 09:52