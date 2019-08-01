с чего всё началось

Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Политика Рогозин пожаловался Путину на загрузку предприятий Роскосмоса Цифру привел руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Интернет Сеть «Газпромнефть» увеличила в 70 раз продажи топлива через мобильное приложение Сеть АЗС "Газпромнефть" продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС.GO, которое заработало в декабре 2018 г. С начала года по конец июля продажи выросли более чем в 70 раз, говорится в сообщении компании.

Общество Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Авто Представлены изображения обновленного УАЗ 469 УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.

Общество В Башкирии могут ввести налог на бездетность Константин Толкачев, спикер Курултая РБ, обеспокоен проблемой, связанной со снижением рождаемости в Республике Башкортостан.

Политика American Conservative: Союзники доставят США еще немало головной боли Одна из проблем, с которой рискует столкнуться мировая держава, представляет собой ситуацию, когда два или более союзников ссорятся друг с другом или проводят антагонистическую политику в отношении друг друга.

Политика Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Политика Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Гаджеты В России запретят продавать смартфоны с «неудаляемыми» приложениями В России могут запретить продажу гаджетов с предустановленными приложениями, которые пользователь не может удалить сам.

Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Происшествия Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.

Армия и оружие Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Футбол Сергей Семак: «Кузяев работает в общей группе» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".

Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Гаджеты На смартфонах Huawei появится российская операционная система На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».