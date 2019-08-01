Экономика

Безос продал акции Amazon на $1,8 млрдВедомости 07:04

Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.
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Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил
 Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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