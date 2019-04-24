Здоровье

Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачиГазета.Ru 03:08

Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Врачи назвали рекомендуемую норму употребления куличей и яиц на Пасху

РБК02:14

Врачи назвали безопасное число съеденных на Пасху яиц

Известия01:39

Безвредное число поедаемых на Пасху яиц назвали врачи

News.ruвчера в 23:01

Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

Life.ruвчера в 21:28

Диетологи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью

Аргументы и Фактывчера в 20:59

Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

РЕН ТВвчера в 20:53

Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью

РИА Новостивчера в 20:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика

Поезд Ким Чен Ына прибыл во Владивосток

Обновлено в 03:50
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России

Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Политика

Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент

Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Мать приставила нож к горлу ребенка на улице в Подмосковье

Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Пугачевой

Режиссер Марк Рудинштейн рассказал о плохом состоянии здоровья певицы Аллы Пугачевой и актера Армена Джигарханяна.
Обновлено вчера в 21:54
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика

ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Общество

Минобороны построит горнолыжный центр и океанариум в парке «Патриот»

Частно-государственный "Патриот" Минобороны планирует построить в парке "Патриот" 900 тыс. кв. м новых зданий и сооружений для гражданского использования.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы

Обновлено в 03:17
Происшествия

Контролируемый взрыв прогремел возле кинотеатра на Шри-Ланке

Оказалось, полицией был произведен контролируемый взрыв устройства, которое прикрепили к мотоциклу и оставили возле кинотеатра «Савой».
Обновлено в 01:36
Политика

Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском

Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект «Северный поток-2» будет сорван.
Обновлено в 04:25
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Политика

В Армении начались акции памяти жертв Геноцида

Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз ТКО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 04:11
Авто

Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Казани задержан депутат Госсовета Татарии Касымов

В Казани по подозрению в коррупционном преступлении задержан депутат Госсовета Татарии Ильдус Касымов.
Обновлено в 03:01
Общество

Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Транспорт

5 автобусных маршрутов изменят в Екатеринбурге с 1 мая

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии

Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено вчера в 04:19
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Российские журналисты призвали Зеленского освободить Вышинского

Российские журналисты обратились к победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть ситуацию с арестом главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Обновлено в 03:23
Энергетика

У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Общество

Ливневые дожди надвигаются на Москву

Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Происшествия

Обыски проходят в мэрии Якутска

В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Бритни Спирс опубликовала обращение к поклонникам

Певица назвала виновника скандальных слухов о ней Около месяца назад поклонники узнали, что Бритни Спирс вновь оказалась в психиатрической клинике.
Обновлено в 03:13
Политика

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное