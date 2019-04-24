Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачиГазета.Ru 03:08
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
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Диетологи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью
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