Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачиГазета.Ru 03:08
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
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«Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus
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Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Политика
СБУ начало проверку агитации за отделение Львовской области
Служба безопасности Украины начала расследование по факту появления интернет-опроса о перспективах Львовской области «как отдельного государства», передает портал «Сегодня» со ссылкой на сообщение спецслужбы.
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Культура
Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено в 04:08
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Подмосковье полицейские убили отца двукратного чемпиона мира по ММА
Неизвестные избили 46-летнего мужчину - отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау - прямо на улице, информирует Mash в известном мессенджере.
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Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Энергетика
Беларусь приостановила экспорт бензина из-за плохой нефти из РФ
Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 06:13
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Андрей Разин отдаст дань памяти и посетит могилу Юлии Началовой
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что он обязательно посетит могилу певицы Юлии Началовой на сороковой день со дня смерти талантливой исполнительницы.
Обновлено вчера в 04:40
Общество
К пятнице в Москву придут ливневые дожди
Ливневые дожди пройдут в столице в пятницу, 26 апреля, и в воскресенье, 28 апреля, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 02:13
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Футбол
«Спартак» разгромил тульский «Арсенал» в молодежном первенстве
Московский "Спартак" в гостях разгромил тульский "Арсенал" в матче 25-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 07:59
Политика
Путин назвал сверхзадачу России
Президент Владимир Путин заявил, что для России сверхзадачей является изменение структуры экономики.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Музыка
Умер французский певец Дик Риверc
Обновлено в 08:40
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Общество
В Минприроды предложили запретить держать дома волков, лис и питонов
Отмечается, что в список таких животных вошли крокодилы, тарантулы, питоны длиннее 4 м, каймановые черепахи с размером панциря свыше 30 см, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, сервалы.
Обновлено в 05:53
Общество
Неизвестные нарисовали свастику на здании Минобразования Латвии
Неизвестные нарисовали свастику на здании министерства образования и науки в Латвии.
Обновлено в 08:51
Общество
В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ
Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
В документе речь идет о новом кроссовере Haval F7, который будут собирать на новом заводе компании Haval в Тульской области.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
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Спорт
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Обновлено в 06:13
Политика
Стало известно о недовольстве Путина Лукашенко
У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 06:21
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице
В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Авто
Появились первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32