Футбол
«Уфа» отдала Безденежных в аренду «Чайке»РИА Новости 03:14
В прошлом сезоне Безденежных, серебряный призер юношеского чемпионата Европы-2015, сыграл шесть матчей в чемпионате России. По итогам сезона-2018/19 "Чайка" стала победителем зоны "Юг" Профессиональной футбольной лиги. Следующий сезон команда начнет в ФНЛ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Политика
Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17
Обновлено в 01:32
Финансы
Банк «Открытие» подал иск на 289,5 млрд рублей к бывшим владельцам
Банк «Открытие» подал иск на сумму 289, 5 млрд рублей к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из карточки на сайте Арбитражного суд Москвы.
Обновлено в 03:08
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 01:10
Политика
Украина отозвала приглашение на выборы для наблюдателей от ПАСЕ
Украина направила письмо президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье с уведомлением об отмене приглашения международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы страны.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Областной вор ограбил ювелирный магазин в «Мега Дыбенко»
В ТЦ «Мега Дыбенко» (город Кудрово, Всеволожский район) неизвестный проник через крышу в ювелирный магазин и похитил 240 тысяч рублей вместе с товарами.
Обновлено в 04:30
Космос
Астрономы признали межзвездный астероид Оумуамуа естественным объектом
Астрономы, изучающие первый в истории межзвездный астероид Оумуамуа пришли к выводу, что все его свойства можно объяснить в рамках предположения о том, что это планетезималь, выброшенная из своей системы, а не искусственно созданный объект.
Обновлено вчера в 11:15
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Политика
Среди погибших моряков-подводников было два Героя России
Обновлено в 01:53
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Политика
«Единая Россия» извинилась за инцидент с гуманитарной помощью
Иркутское отделение партии выразило сожаление по поводу того, что такой инцидент случился на фоне большого бедствия.
Обновлено в 03:00
Авто
В США скончался создатель Ford Mustang Ли Якокка
В США в 94-летнем возрасте из жизни ушел экс-глава компании Chrysler Ли Якокка, известный также как создатель легендарной модели Ford Mustang.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Футбол
Иванович назвал игру за Суперкубок очень важной для «Зенита»
Иванович заявил, что игра на Суперкубок важна для Зенита. Это битва за трофей, а все футболисты хотят выигрывать.
Обновлено в 05:13
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:01
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
В ЦБ предложили ужесточать ответственность за мошенничество в сфере IT
«Мир должен защищать себя от киберпреступности», — добавил он.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале
Певец Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Транспорт
Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Футбол
Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что останется в парижском клубе на следующий сезон.
Обновлено в 03:23
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти
Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Политика
Депутаты выбрали мэра города Иваново
Сегодня, 3 июля, на пленарном заседании Ивановской городской думы депутаты избрали главу города Иваново.
Обновлено в 03:40