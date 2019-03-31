Футбол
Безденежных: «Евсеев встряхнул команду в эмоциональном плане»Евро-футбол.ру вчера в 12:09
Может, в эмоциональном плане команда встряхнулась, а в тренировочном процессе всё одинаково.
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Игорь Безденежных: После ничьей с ЦСКА мы воодушевились, и это поможет подняться со дна турнирной таблицы
Советский спортвчера в 13:00
Игорь Безденежных: «После матча с ЦСКА мы воодушевились, и это поможет подняться со дна турнирной таблицы»
Спорт-Экспрессвчера в 12:30
Игорь Безденежных: «В перерыве Евсеев попросил верить в свои силы и продолжать бороться»
Sportbox.RUвчера в 12:42
Безденежных: «Наверное, ЦСКА в себя поверил, расслабился. Ничья воодушевила „Уфу“»
Sport24.ruвчера в 11:59
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Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Экономика
Минфин предложил увеличить в два раза НДС на подслащенные напитки
Минфин России предлагает исключить напитки с высоким содержанием добавленных сахаров из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании - прибыли в порт Одессы.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Он уточнил, что в субботу на территории детского оздоровительного лагеря "Клязьма" проводился танцевальный конкурс, в котором участвовали 200 детей из разных городов страны.
Обновлено в 04:48
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
США завершили учения по быстрому развертыванию в Израиле систем THAAD
Обновлено в 04:45
Здоровье
Артем Здунов поручил обеспечить школы Хасавюрта качественной водой
При наведении порядка после вспышки заболеваемости кишечной инфекцией в Хасавюрте следует уделить приоритетное внимание трем направлениям: соблюдению правил личной гигиены, вакцинации, проведению работ по очистке воды.
Обновлено в 04:12
Спорт
Последний независимый эксперт WADA завершил работу в России
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила о том, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене завершила работу в России.
Обновлено в 04:35
Финансы
Рубль растёт на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 1 апреля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:09
Футбол
Папа Римский отказался называть Месси богом
Папа Римский Франциск прокомментировал то, что фанаты нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси сравнивают его с богом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:12
Политика
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
«Высочайший» отчитался о рекордных выручке и EBITDA в 2018 году
В конце января GV Gold отчиталась об увеличении производства золота более чем на треть – до 304 300 унций.
Обновлено в 05:16
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле
Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
Сборка ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем завершилась на Байконуре
Завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-11», которые запустят на МКС 4 апреля.
Обновлено вчера в 11:11
Энергетика
Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании
Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Политика
Тимошенко и Зеленский ведут переговоры об объединении во втором туре
Обновлено вчера в 12:59
Кино
«Девушка Бонда» Таня Мале умерла в 77 лет
77-летняя Таня Мале, более всего запомнившаяся по роли «девушки Бонда» в картине «Голдфингер» 1964 года, скончалась вечером в воскресенье.
Обновлено в 04:12
Транспорт
После школьных каникул на дороги Петербурга вернулись пробки
Утром 1 апреля школьники Северной столицы отправились на учебу после каникул, и дороги города вновь начали окрашиваться в красный цвет.
Обновлено в 03:39
Игры
В For Honor начались сражения с бешеными кроликами
Накануне Ubisoft объявила о проведении в For Honor временного праздничного события, приуроченного ко первому апреля: 31 и 1 апреля фанатам средневекового командного файтинга предстоит сражаться не с рядовыми солдатами вражеской армии, а с бешеными кроликами из Rayman Raving Rabbids.
Обновлено в 02:53
Наука
Найдена первая известная окаменелость денисовского черепа
Фрагмент денисовского черепа удивительно плотный и больше напоминает кости черепа Homo erectus каменного века.
Обновлено 30 марта в 10:58
Происшествия
В Магадане наградили сотрудников МЧС за спасение котов из пожара
Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил сотрудников МЧС, которые спасли двух котов из горящей квартиры и позже сделали им искусственное дыхание.
Обновлено в 04:32