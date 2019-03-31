Безденежных: «Евсеев встряхнул команду в эмоциональном плане»Евро-футбол.ру вчера в 12:09

Может, в эмоциональном плане команда встряхнулась, а в тренировочном процессе всё одинаково.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.

Происшествия Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.

Экономика Социальные пенсии в России выросли на два процента С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.

Экономика Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.

Космос Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3» "Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5".

Авто 13 компаний изменили цены на автомобили в России Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.

Общество Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.

Общество Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.

Армия и оружие Зачем США отработали быстрое развертывание в Израиле комплекса THAAD «Вчера, 31 марта 2019 года, Европейское командование США (EUCOM) завершило первое в истории быстрое развертывание системы противоракетной обороны THAAD в Израиле», — говорится в тексте сообщения.

Происшествия В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант» Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.

Политика Зеленский остался лидером голосования после подсчета 70% протоколов По результатам обработки 70,03% бюллетеней на выборах президента Украины в голосовании лидирует Владимир Зеленский, набравший 30,45% голосов.

Происшествия На Белоярском водохранилище утонули двое мужчин на снегоходе Ночью 31 марта на Белоярском водохранилище двое мужчин на снегоходе провалились под лёд и утонули.

Футбол РПЛ: С 24-го тура лига перейдет на летний мяч Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев рассказал о планах лиги о переходе с зимнего, яркого мяча, на летний, белый.

Происшествия Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.

Энергетика Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн.

Происшествия Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.

Политика Путин подписал закон о наказании для «воров в законе» Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Политика Договор о дружбе России и Украины прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.

Интернет Под приложения в Google Play годами маскировалось шпионское ПО Сервисы, шпионящие за владельцами устройств на Android, годами были доступны в магазине приложений Google Play.

Экономика Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный» «Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.