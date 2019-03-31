Футбол
Безденежных: «Евсеев встряхнул команду в эмоциональном плане»Евро-футбол.ру вчера в 12:09
Может, в эмоциональном плане команда встряхнулась, а в тренировочном процессе всё одинаково.
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Игорь Безденежных: После ничьей с ЦСКА мы воодушевились, и это поможет подняться со дна турнирной таблицы
Советский спортвчера в 13:00
Безденежных: «Наверное, ЦСКА в себя поверил, расслабился. Ничья воодушевила „Уфу“»
Sport24.ruвчера в 11:59
Игорь Безденежных: «В перерыве Евсеев попросил верить в свои силы и продолжать бороться»
Sportbox.RUвчера в 12:42
Игорь Безденежных: «После матча с ЦСКА мы воодушевились, и это поможет подняться со дна турнирной таблицы»
Спорт-Экспрессвчера в 12:30
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Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на два процента
С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.
Обновлено в 01:07
Экономика
Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено вчера в 17:01
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5".
Обновлено в 05:12
Авто
13 компаний изменили цены на автомобили в России
Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
Обновлено в 04:39
Футбол
Папа Римский Франциск призвал не сравнивать Месси с богом
Обновлено в 06:07
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Зачем США отработали быстрое развертывание в Израиле комплекса THAAD
«Вчера, 31 марта 2019 года, Европейское командование США (EUCOM) завершило первое в истории быстрое развертывание системы противоракетной обороны THAAD в Израиле», — говорится в тексте сообщения.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский остался лидером голосования после подсчета 70% протоколов
По результатам обработки 70,03% бюллетеней на выборах президента Украины в голосовании лидирует Владимир Зеленский, набравший 30,45% голосов.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Сын олигарха избил солиста группы «Фактор-2»
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
На Белоярском водохранилище утонули двое мужчин на снегоходе
Ночью 31 марта на Белоярском водохранилище двое мужчин на снегоходе провалились под лёд и утонули.
Обновлено в 04:21
Футбол
РПЛ: С 24-го тура лига перейдет на летний мяч
Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев рассказал о планах лиги о переходе с зимнего, яркого мяча, на летний, белый.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой
Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.
Обновлено в 05:45
Энергетика
Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу
Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Политика
Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 06:56
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Кино
Лента Тима Бертона «Дамбо» возглавила российский прокат
Обновлено в 02:00
Интернет
Под приложения в Google Play годами маскировалось шпионское ПО
Сервисы, шпионящие за владельцами устройств на Android, годами были доступны в магазине приложений Google Play.
Обновлено в 05:15
Музыка
Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой
Обновлено в 06:20
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Экономика
От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике
Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
Обновлено в 03:25