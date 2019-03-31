Футбол
Безденежных: «Евсеев встряхнул команду в эмоциональном плане»Евро-футбол.ру 12:09
Может, в эмоциональном плане команда встряхнулась, а в тренировочном процессе всё одинаково.
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Общество
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве из-за ветра
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Московской области из-за усиления ветра.
Обновлено в 05:48
Спорт
Авербух: все старались помочь Медведевой
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Политика
Охлобыстин отреагировал на оскорбление Зеленского
Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.
Обновлено в 19:19
Политика
Поиск убийц журналиста Хашкуджи привел журналистов в США
Многие члены «группы быстрого реагирования», убившей в октябре прошлого года колумниста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкуджи, прошли подготовку в США в компании Tier 1 Group, имеющей лицензию Государственного департамента.
Обновлено в 11:51
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
Обновлено в 17:01
Общество
Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено в 17:01
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий
Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.
Обновлено вчера в 02:15
Общество
В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение из-за метели
Экстренное предупреждение объявлено в Магаданской области из-за сильного ветра и метели.
Обновлено в 20:21
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитполов на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал опубликованные результаты экзитполов на выборах главы государства.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В США самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами
Пассажирский самолёт компании American Airlines вернулся в аэропорт вылета в Бостоне (штат Массачусетс) из-за столкновения со стаей птиц.
Обновлено в 18:58
Наука
Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов
Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.
Обновлено 29 марта в 00:33
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Общество
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
Обновлено в 10:00
Космос
Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС
Ракета-носитель Союз-2.1а проведет на стартовом комплексе на сутки дольше для дополнительных проверок.
Обновлено в 18:26
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России
По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Общество
В Петербурге могут закрыться 200 автостоянок
Обновлено в 07:39
Кино
Во Владивостоке сразу после ВЭФ пройдет кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Ежегодный международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября, сразу после Восточного экономического форума, рассказал в интервью РИА Новости один из организаторов фестиваля, художественный руководитель Приморского театра имени Горького Ефим Звеняцкий.
Обновлено в 20:08
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика
ЦИК Украины подсчитал явку на выборах
По информации Центральной избирательной комиссии Украины, явка избирателей на выборах президента страны составила 63,48 процента.
Обновлено в 17:54
Политика
Саакашвили призвал поддержать Зеленского
Обновлено в 14:23
Происшествия
Участницу ЛГБТ-движения задержали с плакатом в центре Москвы
Тара Ми проводила одиночный пикет, посвященный дню видимости трансгендерных людей, передает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 20:01