Футбол

Безденежных: «Евсеев встряхнул команду в эмоциональном плане»Евро-футбол.ру 12:09

Может, в эмоциональном плане команда встряхнулась, а в тренировочном процессе всё одинаково.
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Игорь Безденежных: После ничьей с ЦСКА мы воодушевились, и это поможет подняться со дна турнирной таблицы

Советский спорт13:00

Игорь Безденежных: «После матча с ЦСКА мы воодушевились, и это поможет подняться со дна турнирной таблицы»

Спорт-Экспресс12:30

Игорь Безденежных: «В перерыве Евсеев попросил верить в свои силы и продолжать бороться»

Матч ТВ12:42

Безденежных: ничья с ЦСКА позволит «Уфе» подняться со дна турнирной таблицы

РИА Новости12:26

Безденежных: после ничьей команда воодушевилась, это поможет двигаться дальше

Чемпионат12:04

Безденежных: «Наверное, ЦСКА в себя поверил, расслабился. Ничья воодушевила „Уфу“»

Sport24.ru11:59

Игорь Безденежных: «В перерыве Евсеев попросил верить в свои силы и продолжать бороться»

Sportbox.RU12:42
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Общество

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве из-за ветра

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Московской области из-за усиления ветра.
Обновлено в 05:48
Спорт

Авербух: все старались помочь Медведевой

Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Политика

Охлобыстин отреагировал на оскорбление Зеленского

Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.
Обновлено в 19:19
Политика

Поиск убийц журналиста Хашкуджи привел журналистов в США

Многие члены «группы быстрого реагирования», убившей в октябре прошлого года колумниста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкуджи, прошли подготовку в США в компании Tier 1 Group, имеющей лицензию Государственного департамента.
Обновлено в 11:51
Экономика

Социальные пенсии в России выросли на 2%

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
Обновлено в 17:01
Общество

Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО

С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено в 17:01
Автоспорт

Даниил Квят: «Уик-энд был не самым удачным, но мы извлекли урок»

Обновлено в 15:45
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий

Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.
Обновлено вчера в 02:15
Общество

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение из-за метели

Экстренное предупреждение объявлено в Магаданской области из-за сильного ветра и метели.
Обновлено в 20:21
Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитполов на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал опубликованные результаты экзитполов на выборах главы государства.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В США самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами

Пассажирский самолёт компании American Airlines вернулся в аэропорт вылета в Бостоне (штат Массачусетс) из-за столкновения со стаей птиц.
Обновлено в 18:58
Политика

Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Обновлено в 18:25
Наука

Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов

Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.
Обновлено 29 марта в 00:33
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Общество

Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

Обновлено в 10:00
Космос

Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС

Ракета-носитель Союз-2.1а проведет на стартовом комплексе на сутки дольше для дополнительных проверок.
Обновлено в 18:26
Здоровье

Москвичам рассказали о сезонных правилах ухода за домашними животными

Обновлено в 06:08
Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России

По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Общество

В Петербурге могут закрыться 200 автостоянок

Обновлено в 07:39
Кино

Во Владивостоке сразу после ВЭФ пройдет кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Ежегодный международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября, сразу после Восточного экономического форума, рассказал в интервью РИА Новости один из организаторов фестиваля, художественный руководитель Приморского театра имени Горького Ефим Звеняцкий.
Обновлено в 20:08
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика

ЦИК Украины подсчитал явку на выборах

По информации Центральной избирательной комиссии Украины, явка избирателей на выборах президента страны составила 63,48 процента.
Обновлено в 17:54
Происшествия

У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

Обновлено в 16:34
Политика

Саакашвили призвал поддержать Зеленского

Обновлено в 14:23
Происшествия

Участницу ЛГБТ-движения задержали с плакатом в центре Москвы

Тара Ми проводила одиночный пикет, посвященный дню видимости трансгендерных людей, передает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 20:01
Армия и оружие

«Летающий кошмар»: в США испугались нового российского дрона

Обновлено в 15:56
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Игорь Игоревич Безденежных
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Уфа-2». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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