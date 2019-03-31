Футбол
Безденежных: «Евсеев встряхнул команду в эмоциональном плане»Евро-футбол.ру 12:09
Может, в эмоциональном плане команда встряхнулась, а в тренировочном процессе всё одинаково.
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Политика
Зеленский назвал «шагом к победе» результаты экзит-полов
Обновлено в 13:50
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Невестка Вадима Андреева угрожала, что покончит с собой
Обновлено в 10:00
Игры
ESRB: Yakuza Kiwami 2 доберётся до РС
Американское рейтинговое агентство ESRB выдало возрастную квалификацию РС-версии Yakuza Kiwami 2, которая ещё не была официально анонсирована SEGA.
Обновлено в 06:29
Политика
В штабе Зеленского опровергли связи с командой Тимошенко
Напомним, один из лидеров «Майдана-2014» Мустафа Найем сообщил 31 марта о том, что между штабами Тимошенко и Зеленского ведутся переговоры о взаимодействии во втором туре президентских выборов, в случае непопадания в него Юлии Тимошенко.
Обновлено в 13:08
Авто
В сеть попали рендеры нового кроссовера Genesis GV80
Рендеры были сделаны на основе опубликованных недавно шпионских снимков нового кроссовера Genesis GV80.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика
Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»
В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского».
Обновлено в 14:00
Футбол
Сын Зидана дебютирует в воротах «Реала»
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12».
Обновлено в 12:46
Происшествия
В центре Москвы во время пикета в честь дня видимости трансгендеров задержали ЛГБТ-активистку
Полицейские задержали ЛГБТ-активистку Тару Ми во время одиночного пикета на Театральной площади в центре Москвы.
Обновлено в 12:52
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Политика
Порошенко проголосовал на выборах на Украине
Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:38
Футбол
Месси пропустил тренировку из-за повреждения
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку из-за повреждения, информирует AS.
Обновлено в 14:15
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Политика
Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
Обновлено в 06:58
Музыка
Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer»
Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
Обновлено в 13:16
Наука
Неандертальцы стали каннибалами из-за изменения климата
Неандертальцы, жившие в пещере Мула-Герси на юго-востоке Франции, вынужденно стали каннибалами из-за климатических изменений во время Микулинского межледниковья 128−117 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:19
Футбол
«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата Германии
Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Футбол
Магомед Адиев: «Если тренер не управляет командой, он должен уйти»
Если тренер не управляет действиями команды на поле, он должен уйти.
Обновлено в 14:21
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
Кино
Сергей Собянин поздравил Александра Збруева с днем рождения
Обновлено в 06:00