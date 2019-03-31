Футбол

Безденежных: «Евсеев встряхнул команду в эмоциональном плане»Евро-футбол.ру 12:09

Может, в эмоциональном плане команда встряхнулась, а в тренировочном процессе всё одинаково.
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Игорь Безденежных: После ничьей с ЦСКА мы воодушевились, и это поможет подняться со дна турнирной таблицы

Советский спорт13:00

Игорь Безденежных: «В перерыве Евсеев попросил верить в свои силы и продолжать бороться»

Sportbox.RU12:42

Безденежных: после ничьей команда воодушевилась, это поможет двигаться дальше

Чемпионат12:04

Безденежных: ничья с ЦСКА позволит «Уфе» подняться со дна турнирной таблицы

РИА Новости12:26

Игорь Безденежных: «В перерыве Евсеев попросил верить в свои силы и продолжать бороться»

Матч ТВ12:42

Безденежных: «Наверное, ЦСКА в себя поверил, расслабился. Ничья воодушевила „Уфу“»

Sport24.ru11:59

Игорь Безденежных: «После матча с ЦСКА мы воодушевились, и это поможет подняться со дна турнирной таблицы»

Спорт-Экспресс12:30
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Зеленский назвал «шагом к победе» результаты экзит-полов

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Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

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ESRB: Yakuza Kiwami 2 доберётся до РС

Американское рейтинговое агентство ESRB выдало возрастную квалификацию РС-версии Yakuza Kiwami 2, которая ещё не была официально анонсирована SEGA.
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Число нарушений на выборах президента Украины продолжает расти

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Политика

В штабе Зеленского опровергли связи с командой Тимошенко

Напомним, один из лидеров «Майдана-2014» Мустафа Найем сообщил 31 марта о том, что между штабами Тимошенко и Зеленского ведутся переговоры о взаимодействии во втором туре президентских выборов, в случае непопадания в него Юлии Тимошенко.
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Авто

В сеть попали рендеры нового кроссовера Genesis GV80

Рендеры были сделаны на основе опубликованных недавно шпионских снимков нового кроссовера Genesis GV80.
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Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика

Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»

В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского».
Обновлено в 14:00
Футбол

Сын Зидана дебютирует в воротах «Реала»

Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12».
Обновлено в 12:46
Происшествия

В центре Москвы во время пикета в честь дня видимости трансгендеров задержали ЛГБТ-активистку

Полицейские задержали ЛГБТ-активистку Тару Ми во время одиночного пикета на Театральной площади в центре Москвы.
Обновлено в 12:52
Происшествия

На Бали погибла российская туристка

На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Политика

Порошенко проголосовал на выборах на Украине

Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:38
Футбол

Месси пропустил тренировку из-за повреждения

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку из-за повреждения, информирует AS.
Обновлено в 14:15
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Политика

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Обновлено в 06:58
Музыка

Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer»

Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
Обновлено в 13:16
Наука

Неандертальцы стали каннибалами из-за изменения климата

Неандертальцы, жившие в пещере Мула-Герси на юго-востоке Франции, вынужденно стали каннибалами из-за климатических изменений во время Микулинского межледниковья 128−117 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:19
Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата Германии

Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Футбол

Магомед Адиев: «Если тренер не управляет командой, он должен уйти»

Если тренер не управляет действиями команды на поле, он должен уйти.
Обновлено в 14:21
Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля

Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
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Сергей Собянин поздравил Александра Збруева с днем рождения

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Игорь Игоревич Безденежных
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Уфа-2». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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