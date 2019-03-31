Безденежных: «Евсеев встряхнул команду в эмоциональном плане»Евро-футбол.ру 12:09

Может, в эмоциональном плане команда встряхнулась, а в тренировочном процессе всё одинаково.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии Как рассказал источник РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение. Также погиб пилот, все трое были россиянами.

Политика США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Политика В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.

Наука Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Политика Обнародованы первые результаты выборов президента Украины Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».

Футбол Евсеев заявил, что ЦСКА был сильнее и должен был обыгрывать «Уфу» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Замглавы района в Екатеринбурге уволят за кучу снега на парковке Один из заместителей главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова будет уволен за кучу снега на парковке.

Происшествия Жильцы 500 московских квартир остались без света Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.

Авто Составлен рейтинг кроссоверов, провалившихся в России Журналисты rg.ru составили рейтинг кроссоверов, которые пользуются в России минимальным спросом.

Единоборства Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.

Армия и оружие Сакральные жертвы: за что судили советских военных в Литве Судили тех, кто в январе 1991 года разгонял толпу, штурмовавшую Вильнюсскую телебашню. Тогда погибли 14 демонстрантов.

Политика В штабе Зеленского опровергли связи с командой Тимошенко Напомним, один из лидеров «Майдана-2014» Мустафа Найем сообщил 31 марта о том, что между штабами Тимошенко и Зеленского ведутся переговоры о взаимодействии во втором туре президентских выборов, в случае непопадания в него Юлии Тимошенко.

Политика На Украине отдавали голоса «за Путина» Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.

Армия и оружие Т-90С сравнили с зарубежными танками Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.

Политика Бойко заявил, что доволен первыми результатами президентских выборов Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко остался доволен первыми экзитполами по результатам состоявшихся в воскресенье президентских выборов.