Футбол

Безденежных: «Евсеев встряхнул команду в эмоциональном плане»Евро-футбол.ру 12:09

Может, в эмоциональном плане команда встряхнулась, а в тренировочном процессе всё одинаково.
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Игорь Безденежных: После ничьей с ЦСКА мы воодушевились, и это поможет подняться со дна турнирной таблицы

Советский спорт13:00

Безденежных: «Наверное, ЦСКА в себя поверил, расслабился. Ничья воодушевила „Уфу“»

Sport24.ru11:59

Игорь Безденежных: «В перерыве Евсеев попросил верить в свои силы и продолжать бороться»

Матч ТВ12:42

Безденежных: ничья с ЦСКА позволит «Уфе» подняться со дна турнирной таблицы

РИА Новости12:26

Безденежных: после ничьей команда воодушевилась, это поможет двигаться дальше

Чемпионат12:04

Игорь Безденежных: «В перерыве Евсеев попросил верить в свои силы и продолжать бороться»

Sportbox.RU12:42

Игорь Безденежных: «После матча с ЦСКА мы воодушевились, и это поможет подняться со дна турнирной таблицы»

Спорт-Экспресс12:30
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Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Обновлено в 08:41
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Как рассказал источник РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение. Также погиб пилот, все трое были россиянами.
Обновлено в 14:08
Политика

Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Обновлено в 14:36
Общество

Знаток Александр Друзь сообщил о выходе на пенсию

Обновлено в 15:11
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:37
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Наука

Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом

Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.
Обновлено 29 марта в 11:23
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика

Обнародованы первые результаты выборов президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».
Обновлено в 13:05
Футбол

Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку

Обновлено в 14:39
Футбол

Евсеев заявил, что ЦСКА был сильнее и должен был обыгрывать «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:53
Происшествия

Избрание меры пресечения в Дагестане завершилось громким скандалом

Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Украинские военные в Донбассе голосуют на спецучастках

Обновлено в 04:47
Общество

Замглавы района в Екатеринбурге уволят за кучу снега на парковке

Один из заместителей главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова будет уволен за кучу снега на парковке.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Жильцы 500 московских квартир остались без света

Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16
Авто

Составлен рейтинг кроссоверов, провалившихся в России

Журналисты rg.ru составили рейтинг кроссоверов, которые пользуются в России минимальным спросом.
Обновлено в 12:23
Единоборства

Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.
Обновлено в 10:57
Футбол

Глушаков провел неделю на антибиотиках

Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга

Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.
Обновлено в 11:06
Автоспорт

Даниил Квят: «Уик-энд был не самым удачным, но мы извлекли урок»

Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Сакральные жертвы: за что судили советских военных в Литве

Судили тех, кто в январе 1991 года разгонял толпу, штурмовавшую Вильнюсскую телебашню. Тогда погибли 14 демонстрантов.
Обновлено в 13:11
Политика

В штабе Зеленского опровергли связи с командой Тимошенко

Напомним, один из лидеров «Майдана-2014» Мустафа Найем сообщил 31 марта о том, что между штабами Тимошенко и Зеленского ведутся переговоры о взаимодействии во втором туре президентских выборов, в случае непопадания в него Юлии Тимошенко.
Обновлено в 13:08
Политика

На Украине отдавали голоса «за Путина»

Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге

Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Обновлено в 12:46
Хоккей

Оформивший дубль в игре с «Тампой» Овечкин стал звездой дня в НХЛ

В матче против «Тампы» Овечкин забросил 50-ю и 51-ю шайбу в сезоне.
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Армия и оружие

Т-90С сравнили с зарубежными танками

Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Обновлено в 08:33
Политика

Бойко заявил, что доволен первыми результатами президентских выборов

Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко остался доволен первыми экзитполами по результатам состоявшихся в воскресенье президентских выборов.
Обновлено в 13:38
Политика

США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине

Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.
Обновлено в 13:02
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Игорь Игоревич Безденежных
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Уфа-2». Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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