Футбол
Безденежных: «Евсеев встряхнул команду в эмоциональном плане»Евро-футбол.ру 12:09
Может, в эмоциональном плане команда встряхнулась, а в тренировочном процессе всё одинаково.
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О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
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Наука
Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом
Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.
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Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
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Футбол
Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку
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Футбол
Евсеев заявил, что ЦСКА был сильнее и должен был обыгрывать «Уфу»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Один из заместителей главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова будет уволен за кучу снега на парковке.
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Происшествия
Жильцы 500 московских квартир остались без света
Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
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Авто
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Журналисты rg.ru составили рейтинг кроссоверов, которые пользуются в России минимальным спросом.
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Единоборства
Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.
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Футбол
Глушаков провел неделю на антибиотиках
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга
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Армия и оружие
Сакральные жертвы: за что судили советских военных в Литве
Судили тех, кто в январе 1991 года разгонял толпу, штурмовавшую Вильнюсскую телебашню. Тогда погибли 14 демонстрантов.
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Армия и оружие
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Оформивший дубль в игре с «Тампой» Овечкин стал звездой дня в НХЛ
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Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
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Политика
Бойко заявил, что доволен первыми результатами президентских выборов
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Политика
США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине
Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.
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