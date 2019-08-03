Футбол

Безбородов удалил Понсе и не назначил пенальти в спартаковские воротаСпорт-Экспресс вчера в 14:35

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
"Спартак" – "Динамо" – 0:0 Арбитр Владислав Безбородов показывал судейство очень высокого качества, пока не наступила 82-я минута дерби "Спартак" – "Динамо".
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