Футбол

Безбородов рассудит «Оренбург» и «Ахмат»Спорт-Экспресс 05:46

Судья Владислав Безбородов в связи с травмой Кирилла Левникова будет главным арбитром в матче 22-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Ахмат", информирует официальный сайт РФС.
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«Оренбург» - «Ахмат»: сменился главный арбитр матча

Евро-футбол.ру08:43

«Оренбург» – «Ахмат». Вместо Левникова главным арбитром матча назначен Безбородов

Советский спорт06:12

Безбородов рассудит «Оренбург» и «Ахмат»

Спорт-Экспресс05:46

Безбородов рассудит «Оренбург» и «Ахмат» вместо травмированного Левникова

Sport24.ru05:43

Безбородов рассудит «Оренбург» и «Ахмат» вместо травмированного Левникова

РИА Новости05:30

Безбородов рассудит матч между футбольными клубами «Оренбург» и «Ахмат»

ТАСС05:03

Футболисты «Ахмата» готовятся к матчу 22-го тура

ИА Грозный-Информ02:52
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 12:02, Ашберн
Футбол

Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».
Обновлено в 04:38
Общество

Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве

Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.
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Ушаков подаст в суд из-за решения о его отставке с поста мэра Риги

В пятницу в официальном правительственном вестнике было опубликовано распоряжение министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги.
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Зеленского обвинили в подмене результатов анализов

Шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.
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Происшествия

Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова

Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:24
Политика

Трамп предложил «оштрафовать» Мексику на $500 млрд за наркотрафик

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает идею ввести экономический штраф для Мексики на $500 млрд за наркотрафик в Соединенные Штаты.
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В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Футбол

С вратаря «Кристал Пэлас» сняли обвинение за нацистское приветствие

Футбольная ассоциация Англии сняла обвинения с вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси, который якобы изобразил нацистское приветствие на одной из фотографий, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Обновлено в 07:10
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Политика

Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского

Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
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Во Владивостоке горит склад стройматериалов

Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью

Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.
Обновлено в 10:53
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Шоу-бизнес

Оксану Самойлову раскритиковали за избалованность дочери

Обновлено в 11:30
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В Черном море начались учения Украины и НАТО

Обновлено в 07:12
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Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина

Обновлено вчера в 21:10
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Банкоматы некоторых банков перестали принимать купюры в 5000 рублей

Несколько банков ограничили прием купюр номиналом 5000 рублей в свои банкоматы, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:03
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В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока

В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено в 07:03
Общество

ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права

Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
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Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
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Семенов дисквалифицирован на пятый матч серии «Салавата» с «Авангардом»

Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Алексей Семенов дисквалифицирован на одну игру и пропустит пятый матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с омским "Авангардом", сообщается на сайте лиги.
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Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
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АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

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Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

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В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

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«Виллем II» расторг контракт с Езбилисом за отказ выйти на замену

"Виллем II" расторг контракт с бывшим полузащитником "Спартака" Арасом Езбилисом, информирует официальный сайт клуба.
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Microsoft поведала о новых возможностях Game Bar на Windows 10

Вместе с анонсом Windows 10 May 2019 Update компания Microsoft представила обновлённый Game Bar — оверлей операционной системы, который предназначен специально для игр.
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