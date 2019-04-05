Футбол
Безбородов рассудит «Оренбург» и «Ахмат»Спорт-Экспресс 05:46
Судья Владислав Безбородов в связи с травмой Кирилла Левникова будет главным арбитром в матче 22-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Ахмат", информирует официальный сайт РФС.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Экономика
«Транснефть» ожидает закрытия сделки по продаже Новороссийского зернового терминала в апреле
«Транснефть» рассчитывает, что сделка по продаже ВТБ Новороссийского зернового терминала может быть закрыта в апреле 2019 года, сообщил журналистам глава «Транснефти» Николай Токарев.
Обновлено в 06:48
Общество
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
Еврокомиссия (ЕК) обвинила три концерна автопроизводителей - BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche) - в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке.
Обновлено в 06:03
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
В Саратове произошла перестрелка у АЗС
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», перестрелка произошла у здания № 141 по Московскому шоссе.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Суд приостановил работу магазина электроники «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы приостановил работу интернет-магазина электроники на 30 дней, из-за того что он не применяет онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 07:13
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Спорт
Эксперт: Орсер не поможет Медведевой разучить четверной
Обновлено в 05:10
Политика
Песков назвал политическое кредо Путина
Главным для президента России Владимира Путина являются конкретные результаты и реалистично сформулированные планы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:02
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы КНР
Hyundai два года назад для китайского рынка представила бюджетный седан Reina, который создан на прошлом поколении Hyundai Solaris.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:41
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Хоккей
Хоккеист Кучеров побил очередной рекорд НХЛ
Обновлено в 03:06
Технологии
Более половины российских онлайн-банков имеют опасные уязвимости
Исследование, проведенное компанией Positive Technologies в отношении российских онлайн-банков, показало, что большинство имеющихся веб-приложений недостаточно защищено от мошеннических действий.
Обновлено в 06:58
Культура
Альбина Джанабаева ушла в состояние тишины с новым синглом
Обновлено в 06:31
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Специалисты в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения стали самыми востребованными в России.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
Миллионы смартфонов Xiaomi оказались носителями опасного приложения
Xiaomi уже выпустила патч, устраняющий уязвимость в этом приложении, однако очевидно, что он не будет установлен на абсолютно все смартфоны.
Обновлено в 04:09
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин
Обновлено вчера в 14:42
Здоровье
По данным ВОЗ продолжительность жизни изменилась
Как сообщает ToDay News Ufa, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников
Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Футбол
«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
Обновлено в 06:11