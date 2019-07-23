Футбол
Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»Матч ТВ 11:43
Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга. На игру также назначены судьи VAR Виталий Мешков и Алексей Сухой. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 28 июля.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
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Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
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В Пекине на 91-м году жизни умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн, сообщает Xinhuanet во вторник, 23 июля.
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Вертолет с россиянами разбился в Италии
Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
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Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
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Футбол
ФК «Ростов»: в РФС признали ошибки арбитра в матче со «Спартаком»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил об ошибках, допущенных арбитром Кириллом Левниковым в ходе матча 2-го тура РПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак», сообщает пресс-служба донской команды.
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Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
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Обновлено в 11:57
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На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
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Обновлено в 12:02
Спорт
Загитова показала фрагмент короткой программы нового сезона
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своём Instagram-аккаунте опубликовала видео, на котором запечатлён фрагмент её новой короткой программы.
Обновлено в 09:41
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
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Спорт
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Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Спорт
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Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
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Народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая Надежда Бабкина прилетела на Алтай, чтобы принять пантовые ванны.
Обновлено в 12:52
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана опять стреляли
Сегодняшний конфликт произошёл на въезде в большое село Ворух, входящее в состав Таджикистана, но со всех сторон окруженное территорией Киргизии.
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Экономика
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России
Если раньше специалисты фонда ожидали, что по итогам 2019 года экономический рост в РФ составит 1,6%, то сейчас цифры снижены до 1,2%, Причиной называется слабый рост экономики в первом квартале текущего года.
Обновлено в 09:34
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Следы доисторического метеоритного дождя нашли в раковинах моллюсков
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Kia представила глобальный кроссовер Seltos
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Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
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Жириновский предсказал вхождение Украины в состав России
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Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце
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Политика
Зеленский недоволен отсутствием Луценко на отчете по Шеремету
Украинский президент Владимир Зеленский выразил свое недовольство в связи с отсутствием генпрокурора Юрия Луценко на отчете по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
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Политика
В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду
Немецкое издание Die Welt предостерегло страны Евросоюза от возникновения серьезных проблем после подсчета голосов на выборах в Верховную раду Украины.
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Здоровье
Ветеринарную службу Ставрополья уличили в оформлении просрочки для питания в детских садах
Россельхознадзор направил обращение в правоохранительные органы в связи нарушениями, которые были выявлены работе ветеринарной службы Ставропольского края по факту оформления продукции с истекшим сроком годности для питания в детских садах, сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
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