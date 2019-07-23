Футбол

Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»Sportbox.RU 11:43

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга. На игру также назначены судьи VAR Виталий Мешков и Алексей Сухой. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 28 июля.
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Назначены арбитры на 3-й тур РПЛ. Безбородов рассудит ЦСКА и «Локомотив»

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VAR в третьем туре чемпионата России будет использоваться на матче ЦСКА - «Локомотив»

ТАСС12:03

Безбородов назначен на матч ЧР ЦСКА — «Локомотив»

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Спорт-Экспресс13:55

Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»

Sportbox.RU11:43

Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»

Матч ТВ11:43

Безбородов рассудит ЦСКА и «Локомотив» в 3-м туре РПЛ

Чемпионат11:38
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Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

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Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.
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Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
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Самый короткий тест на IQ появился в Сети

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
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Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

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Связка Starship-Super Heavy получит больше двигателей, чем предполагалось

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Экс-хавбек московского «Спартака» Софьян Ханни обратился к болельщикам красно-белых. Накануне игрок перешел в «Аль-Гарафу».
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Жириновский предсказал вхождение Украины в состав России

Глава украинского государства Владимир Зеленский не пробудет в должности президента более двух лет, убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Футбол

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Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
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Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.
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Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге

Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
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Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
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Доктор Беленков развеял заблуждения россиян о дешевых лекарствах

Доктор Юрий Беленков рассказал о разнице между дешевыми и дорогими лекарственными препаратами, передает rueconomics.ru.
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Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Капсулу Hyperloop смогли разогнать до рекордной скорости

Капсулу удалось разогнать до 463 километров в час, пишет Planet today.
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Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму

Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка, дав ему право взыскать с России 1,1 миллиарда долларов «за активы, утерянные в Крыму», передает ТАСС.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Египет захотел еще больше «безвозмездных» американских бронемашин

Бронемашина M1220 Caiman Соединенные Штаты поставили Египту 930 бесплатных американских бронемашин MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад) в рамках программы Defense’s Excess Defense Articles.
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Совфед предложил ограничить использование электронной почты

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