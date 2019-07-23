Футбол
Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»Sportbox.RU 11:43
Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга. На игру также назначены судьи VAR Виталий Мешков и Алексей Сухой. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 28 июля.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
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