Безбородов и Еськов назначены на матчи отборочного турнира Евро-2020Матч ТВ 04:01

Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов получили назначения на матчи четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Безбородов и Еськов назначены на матчи отборочного турнира Евро-2020

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