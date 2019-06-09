Футбол
Безбородов и Еськов назначены на матчи отборочного турнира Евро-2020Матч ТВ 04:01
Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов получили назначения на матчи четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Политика
В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви
Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Общество
Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день
Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Голунов дал интервью «Дежурной части»
Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
Обновлено в 06:55
Футбол
Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций
Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
Обновлено в 03:00
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Партия «Слуга народа» представила первых 20 кандидатов в Раду
Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:30
Происшествия
«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном
В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения».
Обновлено в 06:30
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Общество
В России ужесточили наказание за воровство электричества
Обновлено в 02:30
Происшествия
СКР подтвердил задержание депутата Заксобрания Красноярского края
Следственные органы СКР в Красноярске подтвердили факт задержания депутата Законодательного собрания Красноярского края Сергея Титова.
Обновлено вчера в 06:55
Гаджеты
ARM на заметку: Qualcomm инвестировала в разработчика процессоров RISC-V
За последние пару лет популярность RISC-V выросла настолько, что в первого серьёзного разработчика решений на RISC-V компанию SiFive инвестировали многие крупнейшие игроки на рынке электроники: Samsung, Intel, Western Digital и другие.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность делом Голунова
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев должен лично заняться ситуацией, сложившейся вокруг дела специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, считает генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.
Обновлено вчера в 16:24
Наука
Ученые выяснили главную причину старения
В соответствии с проведенными исследованиями, ученым удалось узнать то, что надлежащие генетические программы, которые отвечают за долгий срок жизни организма, функционируют приблизительно до современного среднего возраста.
Обновлено 07 июня в 23:14
Футбол
Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:31
Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея
В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку: Ранен один человек
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
ВСУ обстрелами открыто саботируют разведение сил у Станицы — НМ ЛНР
«Несмотря на демонстративные попытки срыва мероприятий по разведению сил и средств украинской стороной, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие Минских соглашений и осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — подчеркнул Филипоненко.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Одиночество и алкоголь: что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову
Друзья утверждали: единственной бедой Инны Ивановны было бесконечное одиночество, которое съедало актрису изнутри, пока 14 лет назад Инны Ульяновой не стало.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Опубликовано видео с борта самолета, экстренно вернувшегося в Пулково
В Сети появились видеозаписи из салона пассажирского самолета, экстренно вернувшегося в аэропорт Пулково.
Обновлено в 00:09
Политика
Парламент Молдавии признал незаконным назначение Филипа президентом
Парламент Молдавии принял сегодня, 9 июня, декларацию, в которой признает незаконным решение Конституционного суда, контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком, о назначении бывшего премьер-министра от Демократической партии Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 05:05
Общество
Кузбассовцы попросили убежища в Канаде
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Авто
Посмотрите, как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Размер фирменных «ноздрей» на радиаторах BMW растет год от года.
Обновлено в 05:54