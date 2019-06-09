Футбол
Безбородов и Еськов назначены на матчи отборочного турнира Евро-2020Матч ТВ 04:01
Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов получили назначения на матчи четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Специалисты портала Gismeteo дали прогноз погоды на предстоящую рабочую пятидневку. В Воронеже аномальная жара пришла всерьез и надолго.
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Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти
"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.
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Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
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Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Украинский генерал: Обострение на Донбассе - воспитание Зеленского от Путина
Генерал-лейтенант Романенко в интервью украинскому «Апострофу» заявляет, что обострение обстановки на Донбассе является своеобразным «воспитанием от Путина молодого верховного главнокомандующего (Зеленского)».
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Политика
Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве
Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 05:12
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 16:21
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Общество
В Минтруде озвучили основную причину снижения рождаемости в РФ
Минтрудом была названа основная причина снижения рождаемости в РФ, заключающаяся в сравнительно низком уровне доходов граждан.
Обновлено вчера в 10:16
Музыка
Сын Сергея Лазарева Никита провел «ревизию» наград отца
Сын Сергея Лазарева Никита решил изучить коллекцию наград своего звездного отца.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Футбол
Моуринью может стать тренером «Ньюкасла»
В мае форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил клубу рассмотреть кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера туринцев. дает на то, что Моуринью станет главным тренером "Челси" после Маурицио Сарри.
Обновлено в 03:52
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Глава Южной Осетии уверен, что выборы в парламент состоятся
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность делом Голунова
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев должен лично заняться ситуацией, сложившейся вокруг дела специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, считает генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.
Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов признался, что постоянно живет в долгах
Обновлено в 02:12
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Футбол
Шаронов: Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни
Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов рассказал о влиянии бывшего тренера клуба Курбана Бердыева на его становление.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 17:15
Здоровье
Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков
Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.
Обновлено 07 июня в 11:10
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
В Петергофе двое детей отравились неизвестной жидкостью
Предположительно, оба ребенка выпили жидкость в такси, где ехали вместе с мамой. Что именно было в бутылке – неизвестно.
Обновлено в 04:32
Политика
В Кремле назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным
В Кремле озвучили дату прямой линии с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:53
Общество
На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек
522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31