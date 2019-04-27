Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил ПутинГазета.Ru 09:34
Владимир Путин раскрыл схему получения газа Украиной. Реверс, о котором всегда говорит Киев, существует только на бумаге, в реальности транзитный газ поступает на Украину через ответвления в трубе, пояснил президент. Поэтому если не будет транзита через Украину, не будет и поставок газа республике.
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Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая
Обновлено в 10:57
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти
Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Музыка
Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»
Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 06:08
Общество
На Челябинскую область надвигается пасмурная погода
В Челябинской области завтра днем ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы.
Обновлено в 09:45
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
Обновлено в 08:59
Политика
Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Динамо» — «Ахмат». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 10:30
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выступил против гей-парадов
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР
Обновлено в 06:15
Политика
Украинский мультимиллионер арестован в Москве за взятку
Украинский бизнесмен Павел Климец арестован в Москве.
Обновлено в 02:08
Авто
В России «серые» автомобили Volkswagen пустили под пресс
Еще не утихли страсти по поводу последних скандальных событий с дизельгейтом, как всплыла новая афера Volkswagen с продажей несертифицированных автомобилей.
Обновлено в 08:53
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Политика
Foreign Policy: США не так могущественны, как им кажется
Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене – рассказал профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в статье для аналитического издания Foreign Policy.
Обновлено в 03:39
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Финал четырех Евролиги состоится в городе Витория-Гастейс (Испания) с 17 по 19 мая.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Дочь Началовой дала интервью Малахову
Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина дала интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
Обновлено в 08:22
Авто
Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza
Сообщается, что в продажу Toyota Glanza поступит только с одним вариантом двигателя – 1,2-литровым и 83-сильным.
Обновлено в 05:07
Политика
Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ
Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
Обновлено в 11:12
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Космос
В Китае испытали многоразовую гиперзвуковую ракету
Журнал Popular Mechanics сообщил, что в Китае прошли испытания прототипа многоразовой гиперзвуковой ракеты Jia Geng № 1. Испытания проходили на северо-западе КНР.
Обновлено вчера в 12:29
Технологии
Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта
Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено в 05:13
Кино
Дружба крепкая: режиссер «Зеленой книги» нашел следующий проект
Питер Фаррелли, двукратный обладатель «Оскара» за роуд-муви «Зеленая книга», определился со своим следующим фильмом.
Обновлено в 05:00