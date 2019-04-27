Без транзита Украина останется и без газа, предупредил ПутинГазета.Ru 09:34

Владимир Путин раскрыл схему получения газа Украиной. Реверс, о котором всегда говорит Киев, существует только на бумаге, в реальности транзитный газ поступает на Украину через ответвления в трубе, пояснил президент. Поэтому если не будет транзита через Украину, не будет и поставок газа республике.

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

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