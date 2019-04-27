Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил ПутинГазета.Ru 09:34

Владимир Путин раскрыл схему получения газа Украиной. Реверс, о котором всегда говорит Киев, существует только на бумаге, в реальности транзитный газ поступает на Украину через ответвления в трубе, пояснил президент. Поэтому если не будет транзита через Украину, не будет и поставок газа республике.
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Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Газета.Ru09:34

Путин назвал реверсные поставки газа на Украину обманом

Rambler News Service05:05

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РБК06:47

Путин: без транзита газа из России у Украины не будет и «реверса»

ТАСС05:42

Путин заявил, что Украина полностью останется без газа в случае прекращения транзита

Интерфакс05:40

Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине

RT на русском08:27

Путин назвал слова о реверсе газа на Украине чушью и обманом

РИА Новости05:46
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
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