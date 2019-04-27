Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил ПутинГазета.Ru 09:34

Владимир Путин раскрыл схему получения газа Украиной. Реверс, о котором всегда говорит Киев, существует только на бумаге, в реальности транзитный газ поступает на Украину через ответвления в трубе, пояснил президент. Поэтому если не будет транзита через Украину, не будет и поставок газа республике.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин: без транзита газа из России у Украины не будет и «реверса»

ТАСС05:42

Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине

RT на русском08:27

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

РБК06:47

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Газета.Ru09:34

Путин заявил, что Украина полностью останется без газа в случае прекращения транзита

Интерфакс05:40

Путин назвал реверсные поставки газа на Украину обманом

Rambler News Service05:05

Путин назвал слова о реверсе газа на Украине чушью и обманом

РИА Новости05:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Хоккей

Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Обновлено в 12:25
Музыка

После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка

В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

Обновлено в 11:48
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Теннис

Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Футбол

Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби

Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2. На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце.
Обновлено в 11:25
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Космос

NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом

Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
Обновлено в 11:50
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Автоспорт

«Уильямс» не смог найти Кубицу после аварии в квалификации в Баку

Обновлено в 13:07
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 12:29
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Наука

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Хоккей

Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ

"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
Обновлено в 11:55
Музыка

Баста записал гимн для «Гонки героев»

Василий Вакуленко, известный как Баста, записал песню для «Гонки героев». Она станет официальным гимном забегов на полосе препятствий.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

В ЗВО рассказали о технике на парад Победы в Петербурге

Завтра в воскресенье в Петербурга пройдет статический показ техники, которая примет участие в честь Дня Победы, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 27 апреля.
Обновлено в 11:30
Политика

Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза

Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, где производятся ракеты «Сармат»

На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес

«Не надо упоминать суставы»: опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

В эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия-1" показали запись с текстом последнего аудиосообщения Юлии Началовой.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова принимала таблетки для похудения

Обновлено в 00:30
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
Политика

Украинский мультимиллионер арестован в Москве за взятку

Украинский бизнесмен Павел Климец арестован в Москве.
Обновлено в 02:08
Здоровье

Названы причины рака легких у некурящих людей

Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное