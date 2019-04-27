Без транзита Украина останется и без газа, предупредил ПутинГазета.Ru 09:34

Владимир Путин раскрыл схему получения газа Украиной. Реверс, о котором всегда говорит Киев, существует только на бумаге, в реальности транзитный газ поступает на Украину через ответвления в трубе, пояснил президент. Поэтому если не будет транзита через Украину, не будет и поставок газа республике.

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Теннис Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.

Футбол Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2. На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце.

Религия Благодатный огонь сошел в Иерусалиме В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.

Политика Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".

Космос Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Происшествия Шестилетний мальчик умер после катания с горки Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".

Авто Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.

Наука Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.

Хоккей Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ "Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.

Музыка Баста записал гимн для «Гонки героев» Василий Вакуленко, известный как Баста, записал песню для «Гонки героев». Она станет официальным гимном забегов на полосе препятствий.

Армия и оружие В ЗВО рассказали о технике на парад Победы в Петербурге Завтра в воскресенье в Петербурга пройдет статический показ техники, которая примет участие в честь Дня Победы, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 27 апреля.

Политика Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.

Армия и оружие Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.

Политика Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.