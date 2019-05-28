Футбол

Гаттузо объявил об уходе из «Милана»Матч ТВ вчера в 04:02

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана».
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«Милан» объявил об уходе Гаттузо с поста главного тренера клуба

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Sports.ruвчера в 05:33
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Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков

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В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06
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Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
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Звезда многосерийных кинокартин «Морские дьяволы» и «Тест на беременность» весьма тщательно скрывала «интересное» положение и рождение дочери.
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Россия проведет дополнительную проверку новых сообщений, касающихся политического скандала в Австрии, и затем проинформирует ОБСЕ относительно распространенного в СМИ видео, говорится в аккаунте в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено в 05:17
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
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Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
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Компания Samsung в начале года представила умные часы Galaxy Watch Active, которые достаточно сильно отличаются от предыдущих моделей.
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
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Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения

Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
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Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
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Президент России Владимир Путин провел на полях саммита Евразийского экономического союза отдельную встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.
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Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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