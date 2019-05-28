Футбол
Гаттузо объявил об уходе из «Милана»Матч ТВ вчера в 04:02
Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Политика
Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет.
Обновлено в 03:57
Экономика
Больных ВИЧ россиян оставили без бесплатного лекарства
Минздрав не смог закупить в этом году один из наиболее популярных препаратов от ВИЧ ламивудин.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете
Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Анна Пескова полтора года скрывала от общественности рождение дочери
Звезда многосерийных кинокартин «Морские дьяволы» и «Тест на беременность» весьма тщательно скрывала «интересное» положение и рождение дочери.
Обновлено в 00:29
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с «россиянкой» в Австрии
Россия проведет дополнительную проверку новых сообщений, касающихся политического скандала в Австрии, и затем проинформирует ОБСЕ относительно распространенного в СМИ видео, говорится в аккаунте в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено в 05:17
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Samsung не отказалась от линейки умных часов Galaxy Watch
Компания Samsung в начале года представила умные часы Galaxy Watch Active, которые достаточно сильно отличаются от предыдущих моделей.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой рассмотрели округлившийся живот
У Леры Кудрявцевой рассмотрели округлившийся живот Телеведущая отдыхает в Майами.
Обновлено в 04:27
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
Обновлено вчера в 23:08
Наука
Назван эффективный способ избавиться от жира на животе
Обновлено в 04:14
Политика
Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера Совфеда
Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.
Обновлено в 04:59
Кино
Роман Супер приступил к монтажу фильма о Децле
Обновлено в 03:34
Наука
Новые нейроны образуются даже у пациентов с болезнью Альцгеймера
Авторы нашли доказательства, что нейроны могут появляться даже у лиц с болезнью Альцгеймера, хотя и со значительно сниженной скоростью.
Обновлено 26 мая в 07:12
Авто
Лимитированная серия Renault Arkana получила новый цвет
Купе-кроссовер Renault Arkana лимитированной серии Edition One получил новый эксклюзивный цвет — коричневый Tenakuru.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения
Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Теннис
Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи
Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Путин на полях саммита ЕАЭС провел встречу с Додоном
Президент России Владимир Путин провел на полях саммита Евразийского экономического союза отдельную встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Обновлено в 04:53
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Политика
Пьяный в хлам Мосийчук в прямом эфире обозвал зрителей уродами
Нардеп Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK 28 мая в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 03:49
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Театры
Режиссера Богомолова назначили худруком Театра на Малой Бронной
Приказ о назначении Константина Богомолова художественным руководителем Театра на Малой Бронной был подписан 25 мая, сообщили РБК в пресс-службе департамента культуры Москвы.
Обновлено в 05:03
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13