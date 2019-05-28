Футбол

Без соплей. Гаттузо покинул «Милан»Soccer.ru 10:00

Назначение Гаттузо главным тренером «Милана» в ноябре 2017 года выглядело именно фарсом. Тогдашний спортивный директор "россонери" Массимилиано Мирабелли прямым текстом заявил, что команда нуждается в шоковой терапии (" Милан" плелся в середине таблицы, проиграв 6 раз в 14 турах).
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«Милан» начал поиски нового главного тренера

Матч ТВ12:14

«Милан» объявил об уходе Гаттузо с поста главного тренера клуба

Чемпионат11:53

Официально: Гаттузо попрощался с «Миланом»

Советский спорт04:15

«Мы не Брэд Питт и остаемся такими же уродливыми, как я». Самые мощные цитаты Гаттузо в «Милане»

Sport24.ru06:00

«Милан» объявил об уходе Гаттузо с поста главного тренера

Sports.ru11:59

Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана»

РИА Новости04:39

«Милана» объявил об отставке Гаттузо

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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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