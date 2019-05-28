Футбол
Без соплей. Гаттузо покинул «Милан»Soccer.ru 10:00
Назначение Гаттузо главным тренером «Милана» в ноябре 2017 года выглядело именно фарсом. Тогдашний спортивный директор "россонери" Массимилиано Мирабелли прямым текстом заявил, что команда нуждается в шоковой терапии (" Милан" плелся в середине таблицы, проиграв 6 раз в 14 турах).
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