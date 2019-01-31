Армия и оружие
Без лишних реверансов: на видео Су-27 жёстко отогнал истребитель НАТОREGNUM 05:41
Су-27 ВКС России уверенно и жёстко оттеснил истребитель НАТО, который подошёл на слишком близкое расстояние к правительственному самолёту РФ. Видео манёвра российского лётчика опубликовано в сети и вызвало бурю восхищённых отзывов пользователей.
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с чего всё началось
Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Специального летного отряда «Россия», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на запись одного из пользователей Twitter.Rambler News Service06:24
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