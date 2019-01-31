Без лишних реверансов: на видео Су-27 жёстко отогнал истребитель НАТОREGNUM 05:41

с чего всё началось

Су-27 ВКС России уверенно и жёстко оттеснил истребитель НАТО, который подошёл на слишком близкое расстояние к правительственному самолёту РФ. Видео манёвра российского лётчика опубликовано в сети и вызвало бурю восхищённых отзывов пользователей.

Без лишних реверансов: на видео Су-27 жёстко отогнал истребитель НАТО

Авто У Chevrolet Corvette С7 появилась финальная версия В этом году компания Chevrolet представит восьмое поколения спорткара Corvette, напоследок американцы решили порадовать поклонников модели с индексом С7 двумя спецверсиями под названием Final Edition.

Происшествия Суд арестовал фигуранта по делу сенатора Арашукова Басманный суд Москвы в четверг, 31 января, арестовал директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева по делу сенатора Рауфа Арашукова.

Общество Власти Москвы не ждут перебоев с поставками продуктов Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях с поставками продуктов в Москву, а также их удорожанием из-за изменений правил передвижения грузовых машин в Москве.

Авто Volkswagen показал электрический багги на эскизе Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.

Политика Европарламент признал Гуаидо законным президентом Венесуэлы Европарламент большинством голосов признал оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

Интернет Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс» Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.

Гаджеты Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой Apple намерена и дальше развивать технологию дополненной реальности и новая 3D-камера позволит значительно расширить возможности данной технологии.

Экономика Набиуллина предупредила о рисках создания зарплатного реестра Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью «Ведомостям» говорила, что регулятор проработал вопрос создания единого зарплатного реестра и пришел к выводу, что «недостатки этого подхода перевешивают его преимущества».

Происшествия В Санкт-Петербурге эвакуировали главный офис «ВКонтакте» В Доме Зингера в Санкт-Петербурге, где расположен главный офис социальной сети «ВКонтакте», прошла эвакуация, сообщил ТАСС PR-директор соцсети Дмитрий Лушников.

Авто Первый седан Lada Vesta Sport купил губернатор Самарской области Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым покупателем новой Lada Vesta Sport, передает 31 января пресс-служба компании «АвтоВАЗ».

Гаджеты Найден простой способ взломать iPhone по номеру телефона По словам Севима, при регистрации Apple ID номер телефона связывается с аккаунтом iCloud, где могут храниться данные владельца смартфона.

Авто LADA Vesta Sport оценили дороже 1 миллиона рублей Планка в 1 млн руб превышена впервые с момента деноминации 1998 года.

Политика Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине Шоумен и актер Владимир Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Политика Путин: на Украине реализуется не имеющий отношения к вере проект Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине в настоящее время реализуется не имеющий отношения к вере фальшивый проект.

Экономика У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей.

Политика Волкер: Украина находится на верном пути За прошедшие после переворота в Киеве четыре года на Украине произошло гораздо больше изменений «в правильном направлении», чем за прошлые десятилетия украинской государственности.

Происшествия СМИ сообщили о проверках в ТЦ и вузе в Москве из-за сообщений о бомбах По словам источника ТАСС, в правоохранительные органы Москвы за 10 минут поступило пять сообщений об угрозе взрыва на разных объектах, в том числе в торговых центрах «РИО», «Ереван Плаза» и «Европарк», а также в Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА).

Происшествия Отца сенатора Арашукова могут арестовать в ближайшее время В ведомстве отметили, что речь идет об отце сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауле Арашукове, а также о таких фигурантах, как Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

Общество В Москве назвали самые необычные имена детей в 2018 году В столичном управлении ЗАГС рассказали, какие наиболее необычные имена давали родители своим детям, рождённым в 2018 году.

Авто Volvo привезет в РФ бюджетную версию кроссовера Volvo XC40 На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.

Происшествия В реанимации умерла дочь арестованной активистки «Открытой России» Сегодня 17-летняя девушка умерла. Дочь арестованной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко по имени Алина имела инвалидность.