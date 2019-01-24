Политика
Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулисьREGNUM вчера в 19:53
Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты». До того момента стрелки были дальше от полуночи еще на 30 секунд.
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с чего всё началось
Журнал Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» в этом году не стал переводить условную стрелку Часов Судного дня, оставив ее на времени 23:58 — в двух минутах от конца света.Коммерсантъвчера в 18:44
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Политика
Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Сообщения о минировании объектов в ряде регионов оказались ложными
Больницы Иркутска, получившие по электронной почте сообщения о «минировании», восстановили работу в штатном режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Главу Нефтеюганска госпитализировали после обысков
Сразу после обысков в мэрии Нефтеюганска у главы города Сергея Дегтярёва ухудшилось самочувствие.
Обновлено в 00:51
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
Технологии
Россиян решили обложить налогом на смартфоны
В России планируют ввести платную регистрацию всех устройств, обладающих IMEI-кодами (международным идентификатором мобильного оборудования): от смартфонов до некоторых моделей водосчетчиков.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»
Решением Банка России утром 25 января отозвана лицензия у ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», занимавшего 322-е место в банковской системе страны.
Обновлено в 00:43
Общество
Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда
Обновлено в 01:06
Авто
В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900
Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34
По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Брянский облсуд оправдал обвиняемых по делу о контрабанде 42 т мака
Обвиняемые, как полагали следователи, ввезли в Россию 42 т кондитерского мака, содержащего наркотические вещества.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика
Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу
Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 21:36
Наука
Ученые нашли естественный способ защиты от рака
Возникновение онкологических заболеваний предотвращает процесс аутофагии в клетках, считают ученые калифорнийские ученые и специалисты немецкого Гейдельбергского университета.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских
По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено вчера в 12:22
Технологии
Apple уволила больше 200 сотрудников
Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда
Поезда дальнего следования в Саратовской области идут в четверг с задержкой до трех часов, причиной стали сложные метеоусловия — на регион обрушился сильный снегопад.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа
России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:55
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»
Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв
В жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе произошел пожар. Ему предшествовал взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах.
Обновлено вчера в 13:00
Космос
SpaceX провела огневое испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX провела огневое испытание ракеты-носителя Falcon 9, который в феврале совершит тестовый беспилотный запуск новейшего корабля Crew Dragon (Dragon-2), его продолжительность была меньше запланированной, сообщает портал Space Flight Now со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
В Совете Европы рассказали о сумме долга России
Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
Обновлено вчера в 23:56
Финансы
ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке 1 февраля
Банк России с 1 февраля возобновляет отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:30
Культура
Портреты Ленина продали на аукционе в Лондоне за $62 тыс. и $84 тыс
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
Утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа
Роспотребнадзор и Минздрав России разработали и утвердили план перехода на новую вакцину от гриппа, в которую будет входить четвертый антиген гриппа В, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Стали известны новые детали финального сезона «Игры престолов»
Французская телесеть Orange Cinema Series раскрыла данные о хронометраже серий последнего сезона сериала «Игра престолов», который стартует 14 апреля.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Бетономешалка порвала контактный провод на шоссе Энтузиастов
В районе станции метро «Авиамоторная» бетономешалка зацепила контактный провод.
Обновлено в 01:04
Экономика
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц
Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 06:37