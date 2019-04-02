Футбол

Без Роналду «Ювентус» обыграл «Кальяри»Газета.Ru 17:17

Кальяри — Ювентус
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
20′
Мойсе Кин
22′
Леонардо Бонуччи
Жуан Педро
34′
Харис Ликояннис
39′
61′
Мартин Касерес
Родриго Бентанкур
Артур Ионица
Вальтер Бирса
68′
Жуан Педро
Альберто Черри
76′
Паоло Панкрацио Фараго
Симоне Падоин
76′
Дарио Срна
82′
85′
Мойсе Кин
90′+3′
Федерико Бернардески
Туринский "Ювентус" обыграл "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу туринского клуба. Голы в этой игре оформили Леонардо Бонуччи и Мойзе Кин.
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