Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о тренерах, которые повлияли на его карьеру. Стоит отметить, что испанец не назвал португальца Жозе Моуринью.

Без Моуринью: Рамос назвал самых важных тренеров в своей карьере

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