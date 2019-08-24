Футбол
Без Моуринью: Рамос назвал самых важных тренеров в своей карьереЕвро-футбол.ру 03:09
Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о тренерах, которые повлияли на его карьеру. Стоит отметить, что испанец не назвал португальца Жозе Моуринью.
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Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути
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Космос
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Обновлено в 04:44
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
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Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
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Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
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Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
АСЕАН и США в сентябре проведут в Юго-Восточной Азии первые совместные морские учения
Как сообщила в субботу газета Bangkok Post, пятидневные морские учения, которые направлены на противостояние угрозам безопасности в водах региона Юго-Восточной Азии (ЮВА) начнутся 2 сентября возле мыса Ка-Мау во Вьетнаме.
Обновлено в 04:38
Кино
В Сети появился трейлер нового телесериала о «Звездных войнах»
Недавно поклонники смогли увидеть трейлер к телесериалу «Мандалорец». Проект объявлен эксклюзивом от стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 03:21
Авто
В Германии нашли «кладбище» бракованных Mercedes-Benz
Обновлено в 03:00
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек
Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Александр Самойленко считает, что двухмесячная дочь Ева похожа на маму
Как признается Самойленко, 2-месячная малышка сейчас очень похожа на маму.В семье актера Александра Самойленко до рождения Евы воспитывалось трое сыновей, возможно, именно поэтому актер так рад четвертому ребенку.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов
Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Общество
Кадыров попросил построить скромную мечеть после его смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил построить небольшую мечеть в честь него после его кончины.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
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Шоу-бизнес
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
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Транспорт
В Москве перекроют улицы из-за концерта в честь Дня флага России
В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта, посвященного Дню российского флага.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Игрок «Милана» Лаксальт получил предложение от клуба РПЛ
Обновлено в 02:56
Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено вчера в 00:27