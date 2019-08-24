Футбол

Без Моуринью: Рамос назвал самых важных тренеров в своей карьереЕвро-футбол.ру 03:09

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о тренерах, которые повлияли на его карьеру. Стоит отметить, что испанец не назвал португальца Жозе Моуринью.
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