Футбол

Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очкиПетербургский дневник 14:10

В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной. Оба атакующих игрока выбыли на три-четыре недели, как сообщила пресс-служба клуба.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Не, ну а что это было?» «Зенит» не выиграл, в чемпионате очередной судейский скандал

Фонтанка.Ру16:03

Футболисты «Зенита» Малком и Дриусси выбыли на месяц из-за травм

78.ru07:12

Фанаты «Зенита» ответили ОМОНу строчкой Цоя. Яркая акция после побоища в Санкт-Петербурге

Sport24.ru14:05

Малком не сыграет с «Ахматом» и, скорее всего, пропустит матч со «Спартаком»

Чемпионат07:17

Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очки

Петербургский дневник14:10

Малком и Дриусси не помогут «Зениту» в матче с «Ахматом»

Матч ТВ07:11

Малком и Дриусси из-за травм пропустят 3-4 недели

Спорт-Экспресс07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Происшествия

На западе Украины упал военный вертолет

Обновлено в 03:51
Космос

Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескоп

Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров).
Обновлено в 22:21
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Обновлено в 15:05
Политика

У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты

В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено в 08:55
Космос

Компания Virgin Galactic показала новый космопорт

Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Происшествия

Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Нью-Йорк

Обновлено в 19:16
Общество

Лосось массово гибнет на Аляске из-за аномальной жары

Обновлено в 17:33
Происшествия

МАК расшифровал черные ящики А321

МАК расшифровал черные ящики самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 04:39
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»

Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
Обновлено в 18:23
Транспорт

Тайфун «Кроса» в Приморье затопил 17 дорог

Тайфун «Кроса», прошедший в Приморье принес 70 процентов месячной нормы осадков. В результате частично затопленными оказались 17 дорог.
Обновлено в 11:49
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе

Обновлено в 17:55
Политика

Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине

Обновлено в 21:24
Кино

На фестивале подросткового кино «Игра света» в Южно-Сахалинске состоялись первые показы

Кинокартины об одиночестве, любви, поддержке друзей, о поиске себя представили молодые режиссеры из России и других стран на подростковом кинофестивале "Игра света" в Южно-Сахалинске.
Обновлено в 06:16
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Обновлено в 03:40
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

Обновлено в 21:36
Происшествия

Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве

Обновлено в 17:52
Армия и оружие

The National Interest рассказал о стремительном развитии ВМФ России

В статье говорится о том, что флот в РФ развивается стремительно, делая упор на малые корабли.
Обновлено в 22:21
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек

В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Наука

Мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам

Исследователи из Флориды изучили поведение мутантных ГМ-червей и заявили, что они являются очень восприимчивыми к опиоидам.
Обновлено в 12:13
Футбол

Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры

Обновлено в 19:40
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам A321

Обновлено вчера в 09:54
Космос

Ученые сняли на видео момент столкновения кометы с Солнцем

Космическая обсерватория SOHO зафиксировала в минувший четверг момент столкновения кометы с Солнцем, сообщает портал SpaceWeather.
Обновлено в 11:47
Политика

Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN

Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены

Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.
Обновлено в 11:31
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание

Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное