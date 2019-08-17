Футбол
Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очкиПетербургский дневник 14:10
В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной. Оба атакующих игрока выбыли на три-четыре недели, как сообщила пресс-служба клуба.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Происшествия
На западе Украины упал военный вертолет
Обновлено в 03:51
Космос
Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескоп
Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров).
Обновлено в 22:21
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено в 15:05
Политика
У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты
В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено в 08:55
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Происшествия
Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Нью-Йорк
Обновлено в 19:16
Общество
Лосось массово гибнет на Аляске из-за аномальной жары
Обновлено в 17:33
Происшествия
МАК расшифровал черные ящики А321
МАК расшифровал черные ящики самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 04:39
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»
Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
Обновлено в 18:23
Транспорт
Тайфун «Кроса» в Приморье затопил 17 дорог
Тайфун «Кроса», прошедший в Приморье принес 70 процентов месячной нормы осадков. В результате частично затопленными оказались 17 дорог.
Обновлено в 11:49
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено в 17:55
Кино
На фестивале подросткового кино «Игра света» в Южно-Сахалинске состоялись первые показы
Кинокартины об одиночестве, любви, поддержке друзей, о поиске себя представили молодые режиссеры из России и других стран на подростковом кинофестивале "Игра света" в Южно-Сахалинске.
Обновлено в 06:16
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Обновлено в 21:36
Происшествия
Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
The National Interest рассказал о стремительном развитии ВМФ России
В статье говорится о том, что флот в РФ развивается стремительно, делая упор на малые корабли.
Обновлено в 22:21
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам
Исследователи из Флориды изучили поведение мутантных ГМ-червей и заявили, что они являются очень восприимчивыми к опиоидам.
Обновлено в 12:13
Футбол
Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам A321
Обновлено вчера в 09:54
Космос
Ученые сняли на видео момент столкновения кометы с Солнцем
Космическая обсерватория SOHO зафиксировала в минувший четверг момент столкновения кометы с Солнцем, сообщает портал SpaceWeather.
Обновлено в 11:47
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены
Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.
Обновлено в 11:31
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49