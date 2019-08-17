Футбол
Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очкиПетербургский дневник вчера в 14:10
В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной. Оба атакующих игрока выбыли на три-четыре недели, как сообщила пресс-служба клуба.
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«Не, ну а что это было?» «Зенит» не выиграл, в чемпионате очередной судейский скандал
Фонтанка.Рувчера в 16:03
Фанаты «Зенита» ответили ОМОНу строчкой Цоя. Яркая акция после побоища в Санкт-Петербурге
Sport24.ruвчера в 14:05
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Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Теннис
Теннисист Медведев победил Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
«Спасла со сломанными ребрами больше 40 пассажиров»: В Рунете заявили о «вопиющей несправедливости» после пилотов - Героев России
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что пилоты А321, сумевшие посадить самолет в поле, с горящим двигателем, без шасси, спасшие более 200 человек, получили звание Героя России.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми
Телеканал "Россия 24" опубликовал кадры с места ДТП с автобусом в Перми.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке лекарства для больного ребенка
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которая заказала в интернете зарубежный психотропный препарат для своего ребенка, страдающего эпилепсией.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Нью-Йорк
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено вчера в 11:08
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
В Грузии создали комитет международной торговли
Правительство Грузии создало национальный комитет международной торговли.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Здоровье
Препараты для лечения ВИЧ поступили в Тульскую область
Накануне в Тульский областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями привезли медикаменты для лечения ВИЧ-инфекции.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Московская школьница узнала о беременности во время родов
Обновлено вчера в 20:29
Космос
Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескоп
Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров).
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Обновлено вчера в 21:36
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам
Исследователи из Флориды изучили поведение мутантных ГМ-червей и заявили, что они являются очень восприимчивыми к опиоидам.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено 16 августа в 14:44
Армия и оружие
Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь
Обновлено 15 августа в 06:36
Технологии
Американский экспериментальный катамаран Sea Slice пошел на лом
Начиная с конца 1990-х годов, Sea Slice использовался в качестве платформы для отработки различных экспериментальных решений, в частности, в области боевых систем и тактики.
Обновлено 16 августа в 20:09
Музыка
В Дагестане откроют второй виртуальный концертный зал
Новый концертный зал будет открыт в октябре-ноябре текущего года. Данный объект построен в рамках национального проекта «Цифровая культура».
Обновлено вчера в 09:04
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено вчера в 15:37
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено вчера в 03:11