Футбол
Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очкиПетербургский дневник 14:10
В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной. Оба атакующих игрока выбыли на три-четыре недели, как сообщила пресс-служба клуба.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Политика
Треть британцев поддержали «жесткий» выход страны из ЕС
Brexit без сделки, который собирается провести премьер-страны Борис Джонсон, поддержали 34% опрошенных.
Обновлено в 10:01
Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Появилось видео с места страшного ДТП на солотчинском мосту
Появилось видео с места массового ДТП на солотчинском мосту.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Зенит» разошелся с «Ахматом» безголевой ничьей
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у берегов Крыма
Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 14:25
Авто
В Госдуме предложили запретить ездить на старых автомобилях
В Госдуме предложили официально запретить использование машин, достигших предельного срока эксплуатации, но сколько это в километрах или годах использования, пока не уточняется.
Обновлено 14 августа в 23:33
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика
Юнкер прервал свой отпуск из-за срочной операции
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер был вынужден прервать свой отпуск по медицинским причинам.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Боевики «Айдара» отравились грибами в Донбассе
Обновлено в 14:33
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Жительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов — дочь и сына — с разницей в 2,5 месяца.
Обновлено в 11:41
Футбол
«Метц» — «Монако»: Головин сыграет с первых минут
Российский полузащитник Александр Головин сыграет за монегасков с первых минут.
Обновлено в 13:39
Общество
Опера Мадрида решила не отказываться от выступлений Пласидо Доминго
Руководство Королевского театра Мадрида приняло решение не отменять выступлений Пласидо Доминго на фоне обвинений в адрес певца в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Интернет
Google: сотни тысяч паролей пользователей Сети оказались взломаны
Google разработала специальное расширение под названием Password Checkup, которое создано для того, чтобы компания могла совершать сбор анонимных данных пользователей в виде паролей и хешированных логинов.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил убежище в Финляндии
Политическое убежище предоставила Финляндия жителю Петербурга Илье Капустину, проходившему свидетелем по делу левых активистов из так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой.
Обновлено в 11:29
Авто
Блогеры показали опасность смешивания дешевых и дорогих шин
Для начала, смешивание шин любой марки часто приводит к заметному изменению сцепления автомобиля просто потому, что они разные.
Обновлено вчера в 03:07
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Политика
В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено в 00:04
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве
Серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных на недавних несанкционированных акциях оппозиции проходит в Москве в субботу.
Обновлено в 09:57