Футбол

Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очкиПетербургский дневник 14:10

В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной. Оба атакующих игрока выбыли на три-четыре недели, как сообщила пресс-служба клуба.
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Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очки

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