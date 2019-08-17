В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной. Оба атакующих игрока выбыли на три-четыре недели, как сообщила пресс-служба клуба.

Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очки

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